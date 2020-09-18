Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Монро чи доларовий мільйонер: хто стане найкращим у 9 випуску шоу «Звана вечеря»?

18.09.2020

Уже завтра, 19 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть побачити захопливий 9 випуск головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

У 9 випуску в кулінарному батлі зійдуться: телеведуча, актриса, співачка, артистка, блогерка, травесті-діва Монро; простий хлопець із села, учасник 9 сезону шоу «МастерШеф» Руслан Шилін; бізнесмен, доларовий мільйонер, власник мережі барбершопів, а також батько п’ятьох дітей Юрій Чернецький та благородна дівиця, керівниця Академії сучасного етикету Арина Яворських. Чиї вечерю і прийом суперники визнають ідеальними? Не пропустіть!

Дивіться 19 вересня о 17:00 на телеканалі СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Монро чи доларовий мільйонер: хто стане найкращим у 9 випуску шоу «Звана вечеря»?

Уже завтра, 19 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 9 випуску головного сімейного шоу країни Звана вечеря. Які несподіванки приготували нам герої

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить