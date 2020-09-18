«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Уже завтра, 19 вересня, на телеканалі СТБ відбудеться марафон «І будут люди», де покажуть усі серії фільму відразу. Нова 8 серія вийде о 12:00. Що ж станеться у 8―12 серіях фільму «І будуть люди»?

У Тані дуже важкі пологи. Оксен іде у найближче село Тарасівку по акушера, але той захворів на тиф. Оксену радять молодого лікаря з іншого села. Під час пологів Тані здається, що лікар ― її коханий Олег. Лікар вдає, що не знає Тані, але насправді це і є Олег. Він воював за УНР, і коли його армія зазнала поразки від більшовиків, він зміг урятуватися від смерті, взявши собі документи загиблого червоноармійця. Після пологів Таня просить Оксена розшукати лікаря, бо їхньому синові потрібен медогляд. При зустрічі Олег і Таня розуміють, що їхні почуття все ще живі…

І будуть люди – дивитись онлайн український фільм І будуть люди

1924 рік. Ганжа пропонує Тані працювати вчителькою. Життя з нелюбом-чоловіком Оксеном стало нестерпним після зустрічі з Олегом, а робота їй допомагає відволіктися. Тим часом Микола Гайдук потай повертається зі Львова, де переховувався від більшовиків, і зупиняється у священника Діодора. Гайдук-молодший хоче продовжити справу свого батька і вирішує готувати нове повстання. У ньому також прокидаються почуття до доньки Діодора Віри, з якою він був знайомий ще з дитинства. Між ними починається роман.

Video: «І будуть люди»: нові серії вийдуть уже цієї суботи Серіал І будуть люди - 8 і 12 серії на сайті СТБ уже 18.09.2020. Про сюжет шостої та сьомої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі

Більше на тему: Акмал Гурєзов: Ми так сміялися на знімальному майданчику «І будуть люди», що у нас відклеювалися вуса!

Читайте нас також у Viber і Telegram.