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Прем’єра романтичних п’ятниць на СТБ

17.09.2020

Цієї осені телеканал СТБ не припиняє дивувати своїми прем’єрами. Кожну п’ятницю о 19:00 на вас чекатимуть романтичні серіали, які створять у вашому житті правильний настрій на прийдешні вихідні дні. Адже саме цього кожен із нас потребує наприкінці складного робочого тижня. Пориньте у світ романтики разом із серіалами Любов з ароматом кави, Сонячні дні, Привіт, тату!, Мій коханий ворог. Не пропустіть прем’єри мелодрам щоп’ятниці на телеканалі СТБ.

Video: Прем’єра романтичних п’ятниць на СТБ


Дивіться щоп’ятниці романтичні прем’єри на телеканалі СТБ

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