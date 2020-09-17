Місячний календар садівника-городника на вересень 2020 року допоможе визначити сприятливі і несприятливі дні місяця для садіння рослин і догляду за ними. Коли можна сіяти насіння, а в які дні краще відкласти всі роботи і просто відпочити? Читайте в нашому матеріалі місячний календар садівника-городника на вересень 2020 року.

Місячний посівний календар на вересень 2020

1―4 вересня варто присвятити підготовці саду і городу до зими: прибрати всі бур’яни, перекопати землю там, де це можливо, і почати готувати інвентар до зими. Також можна посадити невеликі чагарники.

5―8 вересня можна розпочати дрібні посівні роботи: посіяти зелень, редис, часник, моркву, посадити кущі. Також потрібно приділити час обрізанню дерев і збору врожаю.

9―13 вересня варто приділити видаленню старих кореневищ кущів, обрізанню сухих гілок дерев, обмазуванню садовим варом зрізів. Також можна зібрати лікарські трави і обрізати вуса в суниці. І добре б приділити деякий час консервації соків.

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14―17 вересня варто присвятити збору овочів і фруктів. Це хороші дні для прополки і перекопування городу. Однак категорично не рекомендується робити заготовки на зиму — консервація буде погано зберігатися і навіть можлива поява цвілі у ній. Краще не садити і не пересаджувати рослини.

18―19 вересня слід присвятити пересаджуванню і садінню рослин, боротьбі зі шкідниками. Можна сміливо садити суницю і плетисті квіти.

20―24 вересня — чудові дні для заготовки і садіння рослин. Усі роботи, які ви здійсните в саду або городі, будуть дуже вдалими.

25 вересня — день для збору врожаю коренеплодів.

26―30 вересня — сприятливі дні для перекопування городу та боротьби зі шкідниками. Вдалий час для збору фруктів, заготовок на зиму і приготування домашнього вина чи наливок.

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