Гороскоп на 18 вересня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що очікує на кожен знак зодіаку сьогодні? Кому зірки обіцяють позитивні ділові переговори, а хто може присвятити день відпочинку? Читайте гороскоп на 18 вересня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Вам варто відмовитися від великих покупок. Особливо від кредитів. Це може загнати вас у боргову яму. Хіба воно вам треба?
Телець
Вдалий день для початку ремонту і придбання побутової техніки.Тілько не варто купувати товари по акції. Ви ж знаєте, дармовий сир буває тільки в мишоловці.
Близнюки
Ви давно мрієте про відпочинок. То, може, не варто відмовляти собі в цьому задоволенні. Прогулянка в парку або посиденьки в кафе з друзями на свіжому повітрі підуть вам на користь.
Рак
Непростий день. Можливі конфлікти з начальством. Щоб згладити кути, в найкритичніший момент краще промовчати. Так ви збережете собі не тільки нерви, а й роботу.
Лев
Левам варто проявити обережність. Ви занадто багато хочете. Але подумайте, що для вас буде краще? Не поспішайте. Нехай усе йде своїм плином. Час покаже.
Діва
Вам варто на хвилиночку зупинитися і подумати, яку справу потрібно вирішити в першу чергу. Зберіться і не відволікайтеся від роботи через дрібниці.
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Терези
Ви хочете пірнути у вир з головою, проте не поспішайте. У стосунках із коханою людиною іноді краще взяти паузу. Також зірки не рекомендують змінювати місце проживання.
Скорпіон
Сьогодні вдалий час для ведення ділових переговорів і купівлі нерухомості. Також варто бути уважним за кермом.
Стрілець
Ви занадто довірливі. Через це постійно потрапляєте в неприємні ситуації. Однак будьте уважні, вас хтось хоче обдурити.
Козеріг
Вас можна привітати: ви стоїте на порозі нових стосунків, які незабаром можуть привести до шлюбу. Удача на вашому боці.
Водолій
Якщо у вас назріває серйозна розмова з начальством, яку ви давно відкладали, то сьогодні саме час поговорити. Результат буде тільки на вашу користь.
Риби
Вам варто серйозніше ставитися до своєї роботи. Якщо ви поліпшите комунікацію, то в найближчому майбутньому можете отримати приємні бонуси.
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