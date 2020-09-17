Близькі люди іноді сваряться. І це нормально. Проте багато хто з нас під час сварки припускається помилок, які можуть спричинити непоправні наслідки. Ведучий психологічного реаліті «Супермама» та проєкта «Детектор брехні» Дмитро Карпачов розповів про те, чого не можна робити під час сварки. Деталі в нашому матеріалі.

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов на своїй сторінці в Instagram опублікував пост про те, чого категорично не можна робити під час сварки з близькою людиною.

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Чого не треба робити під час сварки з близькою людиною

Не варто згадувати батьків

Дмитро Карпачов зазначив, що сварка між двома людьми має стосуватися лише їх двох. Він упевнений, що ніколи, за жодних обставин не можна згадувати батьків, адже образа за батьків засяде так глибоко, що потім від неї буде важко позбавитись. Також Дмитро Карпачов звернув увагу на те, що й батьки не повинні втручатися у сварку:

«Не дозволяйте батькам брати участь у ваших сварках. Якщо все ж це сталося, то проблема зачіпає не тільки чоловіка і дружину, а обидві сім’ї. Таку сварку дуже легко перетворити на ворожнечу. І, якщо навіть між чоловіком і дружиною відновиться гармонія, залишаться суперечності між сім’ями, які будуть тільки ускладнювати життя».

Жодного насильства

Дмитро Карпачов зазначив, що дуже часто пари під час жорсткої сварки не можуть апелювати словами і переходять до бійки. Однак насильство — не вихід. Це неприпустимо! Біль, заподіяний коханою людиною, просто знищить кохання.

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Ніяких розмов про розлучення

Під час сварки не варто згадувати про розлучення. Навіть якщо це звичайне бажання пригрозити. Це найбільш образливі слова, які можуть бути вимовлені чоловіком або дружиною. Розлучення неодмінно настане, якщо один із партнерів під час сварки його постійно згадує. Та якщо між двома людьми є почуття, то, сказавши про розлучення, хтось потім дуже шкодуватиме про це.

Не можна йти з дому під час сварки

У кіно часто показують, як дружина або чоловік вибігають із дому, щоб наздогнати свою половинку і помиритися. Однак у реальному світі це навряд чи станеться. Піти з дому після сварки — дуже некомпетентна поведінка. Кращий спосіб — промовчати на репліки партнера, а коли він заспокоїться, спробувати владнати конфлікт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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