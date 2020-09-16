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«І будуть люди»: анонс 4 і 5 серії

16.09.2020

«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Серіал виходить з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Що ж станеться в 4 і 5 серіях фільму «І будуть люди»?

З приходом «влади рад» у заможного селянина Михайла Гайдука відбирають землю, а потім ще й виселяють його сім’ю з власного будинку на околицю. Його злість на «комісарів» посилює конфлікт з новим головою сільради Ганжею. Спаливши будинок Ганжі та втікши від розстрілу, Гайдук вирішує йти в підпілля і боротися проти «совєтів». Його пошуками особисто займається Соломон Ляндер із цілим загоном міліції. Йому відомо, що Гайдук свого часу служив у царській армії і добре володіє зброєю…

Актори: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

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