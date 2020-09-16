Гороскоп на 17 вересня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому варто запросити в гості всіх своїх друзів, а хто може отримати несподіваний прибуток? Читайте гороскоп на 17 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.
Овен
Чудовий день, щоб поспілкуватися зі своїми родичами і друзями. Є велика ймовірність отримати несподівану фінансову допомогу.
Телець
Сьогодні вам варто бути вкрай уважними і більш гнучкими. Дозвольте своїм дітям, якщо, звичайно, вони у вас є, більше самостійності.
Близнюки
День підбиття підсумків. Озирніться назад і подивіться на все, що ви зробили. Проведіть аналіз і роботу над помилками. І вперед до нових звершень!
Рак
Зірки попереджають про можливу появу невеликих проблем усередині сім’ї. Не варто розповідати про це знайомим. Навколо вас багато злих язиків.
Лев
На вас чекає невеликий фінансовий прибуток. Можливо, вам віддадуть борг або ви отримаєте премію. Однак зірки не рекомендують спускати всі гроші на вітер.
Діва
День варто присвятити прибиранню. Ви накопичили багато мотлоху, від якого давно пора позбавитися. Можливі дрібні конфлікти на роботі. Не звертайте уваги. Вони скоро минуть.
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Терези
Вам доведеться подолати невеликі труднощі. Однак на шляху до успіху бувають неприємності. Не варто на них загострювати увагу. Прорветесь. Адже зазвичай ви так і чините.
Скорпіон
Чудовий день. Ви отримаєте вигідну пропозицію і, швидше за все, вас захочуть підвищити. Однак у стосунках із коханою людиною можуть виникнути сварки і суперечки.
Стрілець
Ви все робите правильно. Якщо є люди, які будуть відмовляти вас від задуманого, не слухайте їх. Ідіть своєю дорогою.
Козеріг
Прекрасний день, щоб запросити в гості всіх своїх друзів і весело провести час. Іноді просто необхідно розслабитися. Це зарядить вас енергією на нові звершення.
Водолій
Ви постійно сумніваєтеся. І це вас гальмує. Може, варто один раз ризикнути і подивитися, що з цього вийде?
Риби
День проходить під знаком духовного преображення, милості, подолання сумнівів. Пам’ятайте: ніхто не може вирішити за вас, як вам далі жити.
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