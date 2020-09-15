У суботу, 12 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ насолодилися переглядом 8 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Хто приготував гостям найкращі страви? А хто після вечері хотів поїхати в лікарню? Дізнайтеся просто зараз!

Цього разу за одним столом зібралися кардинально різні незнайомці: 65-річна пенсіонерка Ірина Лубенченко, яка впевнена, що в зрілому віці життя тільки починається; фіналіст 7-го сезону шоу «МастерШеф», альфа-самець Михайло Грушецький; відомий український блогер і світський лев Кирило Скачков; а також блогерка та учасниця численних реаліті Настя Стецев’ят.

Першим приймав гостей відомий кулінар, фіналіст 7-го сезону шоу «МастерШеф» Михайло Грушецький. Для них він приготував закуску з мізків «Що по мізках», бичачі яйця «Сила» і на десерт ― крем-брюле з авокадо «За рецептом Венери». Для розваги Михайло запропонував своїм гостям займатися спортом з гантелями.

Другого дня на свою вечерю гостей запросила учасниця багатьох телевізійних проєктів та Instagram-блогерка Настя Стецев’ят. Для них вона приготувала закуску-салат «Перший дзвінок», крем-суп «Нарада» і на десерт ― млинці з бананом «Солодкий стіл». Щоб розважити гостей, Настя запропонувала поворожити на картах.

Відомий український блогер і світський лев Кирило Скачков приймав гостей третім. На закуску він приготував тартар з лосося «Стильна фішка», на основну страву ― чорні бургери «Black Star» і на десерт ― фірмові капкейки «Солодкий фетиш». Після десерту Кирило запропонував гостям зіграти в цікаву гру.

Останньою за приз проєкту боролася 65-річна пенсіонерка Ірина Лубенченко. На закуску вона приготувала суп під назвою «Гаряченьке», на основне ― картопляне пюре з котлетою «Бабусина радість» і на десерт ― оладки «Вкусняшки».

Наприкінці вечора глядачі дізналися ім’я переможця 8 випуску шоу «Звана вечеря».

Ним став фіналіст 7-го сезону проєкту «МастерШеф» Михайло Грушецький!

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