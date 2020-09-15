Цукровий діабет: причини, симптоми, лікування
Цукровий діабет ‒ це ендокринне захворювання, що характеризується хронічним підвищенням рівня цукру у крові внаслідок абсолютного або відносного дефіциту інсуліну ‒ гормону підшлункової залози. Захворювання призводить до порушення всіх видів обміну речовин, ураження судин, нервової системи, а також інших органів і систем. Про те, що спричиняє це захворювання, а також про методи лікування розповіли лікарі проєкту «Я соромлюсь свого тіла».
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Види діабету
- Інсулінозалежний діабет (цукровий діабет 1 типу) розвивається в основному у дітей і молодих людей;
- Інсулінонезалежний діабет (цукровий діабет 2 типу) зазвичай розвивається у людей старше 40 років, що мають надмірну вагу;
- Вторинний (або симптоматичний) цукровий діабет;
- Діабет вагітних;
- Діабет, обумовлений недостатністю харчування.
Причини появи діабету
Основною причиною цукрового діабету 1 типу є аутоімунний процес, обумовлений збоєм імунної системи, при якому в організмі виробляються антитіла проти клітин підшлункової залози, що руйнують їх. Головним фактором, що провокує виникнення діабету 1 типу, є вірусна інфекція на тлі генетичної схильності до цього захворювання.
Основних факторів, що провокують розвиток цукрового діабету 2 типу, два: ожиріння і спадкова схильність.
Інсулінозалежний діабет розвивається поступово і відрізняється помірною вираженістю симптомів.
Причинами так званого вторинного діабету можуть бути:
- захворювання підшлункової залози (панкреатит, пухлина, резекція тощо)
- захворювання гормональної природи
- вплив ліків або хімічних речовин
- певні генетичні синдроми і т. д.
Окремо виділяють цукровий діабет вагітних і діабет, обумовлений недостатністю харчування.
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Чим небезпечний діабет?
Хоч би яка була причина виникнення діабету, наслідок один: організм не може повною мірою використовувати глюкозу (цукор), що надходить з їжею, і запасати її надлишок у печінці і м’язах. Невикористана глюкоза в надмірній кількості циркулює у крові (частково виводиться з сечею), що несприятливо впливає на всі органи і тканини. Оскільки надходження глюкози в клітини недостатнє, як джерело енергії починають використовуватися жири. В результаті в підвищеній кількості утворюються токсичні для організму, і особливо для головного мозку, речовини, так звані кетонові тіла, порушується жировий, білковий і мінеральний обмін.
Симптоми цукрового діабету:
- спрага (хворі можуть випивати 3–5 л і більше рідини на добу)
- прискорене сечовипускання (як вдень, так і вночі)
- сухість в роті
- свербіж шкіри (особливо в ділянці геніталій у жінок)
- підвищена стомлюваність
- погано загоюються рани
- різке схуднення у хворих з цукровим діабетом 1 типу
- ожиріння у хворих з цукровим діабетом 2 типу
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Лікування цукрового діабету
Хворі на цукровий діабет обов’язково повинні перебувати на обліку у лікаря-ендокринолога.
Лікування цукрового діабету включає:
- Спеціальну дієту: необхідно виключити цукор, спиртні напої, сиропи, тістечка, печива, солодкі фрукти. Їжу потрібно приймати невеликими порціями, краще 4–5 разів на день.
- Щоденне приймання інсуліну (інсулінотерапія) ‒ необхідно хворим на цукровий діабет першого типу та при прогресуванні діабету другого типу.
- Застосування ліків, що сприяють зниженню рівня цукру в крові. Як правило, з таких препаратів починають лікування цукрового діабету другого типу. При прогресуванні захворювання необхідне призначення інсуліну.
Людям, що страждають на цукровий діабет, корисні фізичні вправи. Лікувальну роль виконує і зниження ваги у пацієнтів з ожирінням.
Лікування цукрового діабету проводиться довічно. Самоконтроль і точне виконання рекомендацій лікаря дозволяють уникнути або значно сповільнити розвиток ускладнень захворювання.
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