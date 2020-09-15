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Місячний календар стрижок на вересень 2020 року

15.09.2020

Вересень — завжди особливий місяць. З самого дитинства ми асоціюємо цей час із початком навчання, сезону і нового життя. А для жінки нове життя — це зміна зачіски. Однак, згідно з місячним календарем, бувають сприятливі і несприятливі дні для стрижки. Місячний календар стрижок на вересень 2020 року — читайте в матеріалі.

Сприятливі дні для стрижки волосся у вересні 2020 року:

6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 25 і 27 вересня.

Більше на тему: Місячний календар стрижок на 2020 рік від Ярослави Федорової

Несприятливі дні для стрижки волосся у вересні 2020 року:

1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21, 26, 28, 29 і 30 вересня.

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