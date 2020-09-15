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Григорій Бакланов знявся в новому фільмі Оксани Байрак

15.09.2020

Неперевершений актор серіалів «Ніщо не трапляється двічі» і «Спіймати Кайдаша» Григорій Бакланов почав зйомки в новому фільмі виробництва телеканалу СТБ. Цього разу він знову працюватиме під чуйним керівництвом Оксани Байрак. Крім того, в новому серіалі Григорій Бакланов разом з його дівчиною Анастасією Цимбалару зіграють закохану пару. Подробиці ― далі в матеріалі!

Днями глядачі телеканалу СТБ встигли насолодитися розширеною версією улюбленого серіалу «Спіймати Кайдаша». У ньому молодий і перспективний актор Григорій Бакланов зіграв одну з головних ролей ― Лавріна. Але в якому новому серіалі тепер можна буде побачити Григорія?

«Коли кохання граєш із коханою людиною ― це кохання! Настю, це сталося! З благословення Оксани Байрак ― мрії збуваються!!! Скоро побачите: «Винна любов». На телеканалі СТБ!»

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

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