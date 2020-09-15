Фінансовий гороскоп допоможе кожному знаку зодіаку розумно розподілити свої гроші. Кому краще заощадити? А якому знаку зодіаку можна вкладати і здійснювати покупки? Детальнішу інформацію можна отримати у фінансовому гороскопі на вересень 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Фінансовий гороскоп — Овен

У цьому місяці грошовий прибуток формуватимуть ваші знайомства і зв’язки. Що більше у вас друзів, то більше буде прибутку з допомогою цих людей. Ви можете реалізувати давно задумані проєкти і отримати першу гарну винагороду.

Фінансовий гороскоп — Телець

Тельці дуже швидко почнуть заробляти гроші. Ви взялися за реалізацію своїх планів і зробили перший крок до нового розвитку. Вересень подарує перші прибуткові замовлення, з якими відмінно впораєтеся. Зірки рекомендують оформити окрему картку для накопичень, щоб раціональніше розподіляти фінанси.

Фінансовий гороскоп — Близнюки

Зірки рекомендують Близнюкам цього місяця заощадити. Намагайтеся заздалегідь складати список необхідного, щоб не купувати те, що вам точно не знадобиться. Також зверніть увагу на речі, якими не користуєтеся. Їх можна вигідно продати.

Фінансовий гороскоп — Рак

Раки займаються не своєю справою, слухають не власне серце, а нав’язливу думку оточення. Тому немає ані мотивації, ані старань. Гроші прийдуть, якщо ви почнете робити що-небудь по-іншому, більш активно, швидко і будете проявляти свою кмітливість. Тоді на вас подивляться іншими очима.

Фінансовий гороскоп — Лев

Леви як були працьовитими, так і залишаються. Це чудова якість. Але дедалі частіше ви запитуєте себе: а де ж гроші? Відповідь знають зірки. Ваше завдання в цьому місяці ― оформити правильне резюме або портфоліо і пропонувати свої навички більш прогресивним компаніям. На вас уже чекають.

Фінансовий гороскоп — Діва

Ваша праця унікальна і гідна хорошої оплати за старання. А ви, здається, стали про це забувати. Проблема в тому, що вам задовольняєтесь малим. Ваша впевненість у собі принесе перші матеріальні плоди. Як? Станьте наполегливішими. Сміливіше вимагайте більшу оплату за свою працю.

Фінансовий гороскоп — Терези

Ви можете втратити контроль над фінансовою сферою. І лише вміння правильно розподіляти доходи і витрати може врятувати вас від неприємностей і боргів. Намагайтеся ні в кого нічого не просити в цьому місяці. Інакше віддавати буде дуже складно.

Фінансовий гороскоп — Скорпіон

Усі великі покупки краще відкласти на жовтень. Будь-яка угода, укладена Скорпіоном, згодом виявиться невигідною. Тому у вересні бережіть гроші і не вкладайтеся нікуди. З кінця місяця фінансова сфера стане більш сприятливою. А в жовтні піде на поліпшення.

Фінансовий гороскоп — Стрілець

Стрільцям потрібно оновити знання, які приносять гроші. Ви зупинилися трохи в минулому, тому оплата праці відповідна. Підіть на курси підвищення кваліфікації. Якщо і вкладатися у вересні, то краще за все у знання і навчання.

Фінансовий гороскоп — Козеріг

У Козерогів очікуються зміни. Будуть вони сприятливими чи ні — залежить від вас. Якщо сконцентруєтеся на роботі, то отримаєте прибуток удвічі більший. Якщо ж вирішите займатися своїм особистим життям, то фінансовий потік перекриєте. На жаль, у вересні доведеться вибрати одне з двох.

Фінансовий гороскоп — Водолій

У вересні вашому заробітку можна тільки позаздрити. Головним джерелом доходів буде хобі. Тому сміливо ухвалюйте рішення про співпрацю з постачальниками або продавцями, які також зацікавлені у вашій справі. З такими темпами успіх у справах гарантований.

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