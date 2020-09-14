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Юлія Жигуліна стала су-шефом Івана Мілановича

14.09.2020

Учасниця проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2 стала су-шефом переможця 8 сезону «МастерШеф» Івана Мілановича. Як молода дівчина опинилася в його команді? І як довго вони працюють разом? Читайте просто зараз!

Іван Міланович розповів, що помітив Юлію Жигуліну, переглядаючи 2 сезон «Професіоналів» на Балі:

«Мені дуже сподобалася Юля. За свою розсудливість, грамотні погляди на життя і на роботу, за відкритість і працьовитість. Тоді я про себе подумав: «Я б хотів із нею попрацювати!». Думки матеріальні! Так, Юля відповіла першою на мою новину в сторіз про те, що я шукаю су-шефа. І ось уже 2 місяці працюємо пліч-о-пліч. Юля допомагає в реалізації всіх страв для моєї кулінарної онлайн-школи».

За словами Івана Мілановича, в кулінарній школі Юлія допомагає йому розробляти страви для майбутньої книги. Також вони разом працюють на майстер-класах і авторських вечерях, створюють і реалізовують позиції для меню київських ресторанів:

«З Юлею проводимо часу разом більше, ніж із ким-небудь іще! Ось так ось наша велика «мастершефівська» сім’я додає нових людей, друзів, партнерів незалежно від сезону. А ще Юля робить неймовірно смачну копчену рибу і м’ясо! Її продукцію можна навіть замовити у неї на сторінці!»

 

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Очень многие спрашивают, как @julaichik оказалась в моей команде🤔 ⠀ НАШЕЛ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ!😅 ⠀ На само деле история интереснее🙃 Находясь на Бали я с большим удовольствием смотрел МастерШеф Профессионалы 2. Согласитесь, ну очень же сильный сезон получился!🔥 ⠀ И мне очень приглянулась Юля. За свою рассудительность, грамотные взгляды на жизнь и на работу, за открытость и трудолюбие🤔 ⠀ Подумал тогда про себя: “я бы хотел с ней поработать”👨‍🍳 ⠀ Мысли материальны!😅 Так @julaichik ответила первой на мою новость в сторис о том, что я ищу су-шефа. ⠀ И вот уже 2 месяца работаем бок о бок. Юля помогает в реализации всех блюд для моей кулинарной онлайн-школы @imcook.online ⠀ Вмести мы прорабатываем блюда для моей будущей книги, работаем на мастер-классах и авторских ужинах, придумываем и реализовываем позиции для меню киевских ресторанов🔥🔥🔥 ⠀ Проводим времени вместе больше, чем с кем-нибудь ещё!🙈 ⠀ Вот так вот наша большая МастерШефовская семья добавляет новых людей, друзей, партнёров вне зависимости от сезона🤗 ⠀ А еще Юля невероятно делает копченую рыбу и мясо! И продукцию можно даже заказать у неё на страничке @julaichik 👈

Публикация от Иван Миланович (@milan.i.m)

Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф»-10 19 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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