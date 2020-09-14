Телеканал СТБ і компанія «Основа Фільм Продакшн» приступили до зйомок 4-серійної драми «Мама», події якої розгортаються на окупованому Донбасі. Прем’єра проєкту в ефірі СТБ запланована на 2021 рік.

У кожного героя, який захищає Україну на цій війні, є мама. Проєкт «Мама» демонструє збірний образ усіх матерів війни. Головна героїня фільму Ніна Петрівна живе з сім’єю в Житомирі. У той момент, коли її син Віталій Швидченко пішов добровольцем на фронт захищати свою країну, у мирному житті Ніни Петрівни оселилася війна. В один із звичайних днів вона дізнається, що Віталій потрапив у полон. Обставини складаються так, що єдиний шанс повернути свою дитину ― самій вирушити на її пошуки. Ніні Петрівні доведеться здолати довгий шлях, змінити міста і села, пройти блокпости і кабінети місцевої влади, зустрітися віч-на-віч з ворогом, і все задля того, щоб дізнатися найважливішу відповідь для матері ― чи жива її дитина.

«На жаль, ми живемо у час війни, і тому країна перебуває у двох реальностях. Там, на сході країни, нас захищають наші найкращі хлопці, наші герої. По нас стріляють патронами і спотвореною інформацією. Гострота відчуття війни, яка була характерна для нас у 2014―2015 роках, сьогодні притупилася, ми навчилися жити з цією війною. Але тисячі мам втратили своїх дітей, тисячі ― чекають або шукають їх. Коли ти живеш на мирній території, своїм життям, може здаватися, що війна тебе не стосується, що вона десь далеко. Ні, вона стосується кожного, ― розповідає авторка ідеї та креативна продюсерка Валентина Руденко. ― І мені б хотілося, щоб кожна людина пам’ятала, якою ціною оплачено кожен наш мирний ранок. Телефільм «Мама» ― ще одне нагадування про це. Це історія звичайної жінки, яка потрапила у важкі воєнні обставини. В її спокійне і розмірене життя, яким живуть мільйони людей, вривається це страшне поняття ― війна. Які вона ухвалить для себе рішення, щоб урятувати свою дитину, ― глядачі побачать в ефірі».

Виконавиця головної ролі, Олеся Жураківська, зазначає, що бути частиною такої історії ― честь для неї:

«Щороку на день народження я загадую одне бажання ― прошу у Бога, щоб настав мир, щоб перестали вмирати наші найкращі люди. Це мій особистий біль, мені хочеться розповісти його глядачеві. Я відразу відчула, як роль Ніни Петрівни в мені відгукнулася. Це величезна відповідальність і велика честь. У головної героїні, Мами, варто обов’язково повчитися стійкості, сміливості і нескінченної любові».

Виробництво: «ОСНОВА ФІЛЬМ Продакшн»

Продюсери: Тетяна Куц, Вікторія Горенштейн

Авторка ідеї та креативна продюсерка: Валентина Руденко

Автори сценарію: Валентина Руденко, Тарас Ткаченко, Микола Рибалка

Режисер-постановник: Тарас Ткаченко

Оператор-постановник: Дмитро Кіптілий

У ролях: Олеся Жураківська, Микола Боклан, Костянтин Корецький, Тамара Антропова, Михайло Кришталь, Максим Боряк, Олександр Божко, Дар’я Матвєєва та ін.

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