У нашій країні часто так буває, що різностатеві діти постійно живуть в одній кімнаті. Це й не дивно, адже мало хто може похвалитися наявність великої квартири або будинку, де б у кожної дитини був свій простір. Так сталося з однією із героїнь психологічного реаліті «Супермама». Мама-тренер Анна виховує двох дітей: 5-річну Машу і 12-річного Женю, які ділять одну кімнату. Але чи повинні брат із сестрою жити в одній кімнаті? Або все ж краще, щоб вони жили окремо? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

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Під час ревізії квартири учасниці побачили, що Аннині діти живуть в одній кімнаті. І це незважаючи на те, що в її старшого сина вже почався перехідний період. Конкурентки розкритикували такий підхід до організації простору. До того ж 12-річний Женя сам зізнався, що йому б дуже хотілося мати власну кімнату.

Та що ж скаже про це ведучий проєкту? Дмитро Карпачов також порадив Анні вже зараз замислитися над тим, щоб розвести дітей по різних кімнатах.

«Психологи радять розводити дітей різної статі по окремих кімнатах тоді, коли в одного з них починається пубертатний період. Для правильного психологічного розвитку дітям критично необхідно мати власний простір».

Під час особистої зустрічі з мамою-тренеркою Дмитро Карпачов рекомендував зробити все можливе для того, щоб у її сина якомога швидше з’явилася власна кімната. Він зауважив, що для підлітка вкрай важливо мати можливість побути на самоті. Інакше, замість того, щоб зачинитися у своїй кімнаті і подумати в тиші, він буде змушений іти, наприклад, у парк. А там, до речі, може зустріти погану компанію. І це може негативно позначитися на його майбутньому.

Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:15 у новому проєкті «Супермама».

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