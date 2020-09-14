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«І будуть люди»: бекстейдж історичного серіалу

14.09.2020

Сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра серіалу «І будуть люди». Ласкаво просимо вас за лаштунки проєкту! Робота над фільмом тривала майже пів року. У кадрі ― наймальовничіші локації Київщини, зокрема й  Переяславщини. Всього було знято три постановочні пожежі, кілька вибухів, перестрілок і відтворено медичний військовий табір, де служить один із героїв. Дивіться бекстейдж головного історичного серіалу осені просто зараз!

Серіал побудований у формі саги й крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи початку XX століття. Творці проєкту наголошують, що історія повторюється і все, що відбувалося століття тому, є актуальним і в наші дні.

Історичний фільм І будуть люди – всі серії на сайті СТБ

Сценаристи: Тетяна Щегельська, Тарас Антипович, за однойменним романом Анатолія Дімарова.

Режисер: Аркадій Непиталюк

Оператор: Дмитро Юріков

Виконавча продюсерка: Валерія Ткачук

Креативна продюсерка: Олеся Лук’яненко

Продюсери: Сергій Демидов, Віктор Мирський, Людмила Семчук

У ролях: Катерина Григоренко, Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Віктор Жданов, Олена Борозенець, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Марина Кошкіна та ін.

Дивитись онлайн І будуть люди – 1 серія
Дивитись онлайн І будуть люди – 2 серія

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

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