«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра серіалу відбудеться вже сьогодні на телеканалі СТБ о 20:15. Що ж станеться в 1 і 2 серіях фільму «І будуть люди»?

1901 рік. Заможний селянин-вдівець Свирид Івасюта привозить додому нову дружину Олену, на тридцять років молодшу за нього. Дівчина ― сирота, її єдине багатство ― краса. Про нерівний шлюб пліткують сусіди. Та найбільше переживає син Свирида ― Оксен, адже хлопець ― майже ровесник молодої мачухи. З наближенням жнив Свирид бере на роботу наймита Василя Ганжу, з яким у Оксена давня ворожнеча. Між Ганжею та Оленою миттєво спалахує пристрасть…

Режисер: Аркадій Непиталюк.

Актори: Остап Дзядек, Акмал Гурєзов, Олена Борозенець, Катерина Григоренко, Віктор Жданов, Костянтин Темляк, Олександр Піскунов, Олександр Мавріц, Макар Тихомиров, Анна Тамбова, Віталій Ажнов, Аліна Костюкова, Ігор Колтовський.

Video: «І будуть люди»: анонс 1 і 2 серії Серіал І будуть люди - 1 і 2 серії на сайті СТБ уже 14.09.2020. Про сюжет першої і другої серій фільму І будуть люди читайте в анонсі

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram.