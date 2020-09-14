«І будуть люди»: актори серіалу

«І будуть люди» ― епічна драма, екранізація епохального роману Анатолія Дімарова, в основі якого ― людські долі на зламі історичних подій. Прем’єра фільму відбудеться вже сьогодні о 20:15 на телеканалі СТБ. Але хто вони ― актори головного історичного серіалу сезону? Читайте просто зараз!

І будуть люди – дивитись онлайн всі серії

Віктор Жданов

Віктор Жданов народився 3 березня 1968 року в с. Киселівка Херсонської області. Заслужений артист України (2009). Творчий шлях розпочав у 1986 році з роботи в Херсонському академічному обласному театрі ляльок. Згодом перейшов працювати в Херсонський обласний український музично-драматичний театр ім. М. Куліша. А з 2000 по 2014 рік радував своєю грою глядачів Донецького національного академічного українського музично-драматичного театру.

Акторська кар’єра Віктора Жданова кардинально змінила свій напрямок у 2014 році, після переїзду з Донецька до Києва. Саме в столиці продюсери розгледіли його талант, і до Віктора прийшла популярність. З простого актора Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра він став одним з найбільш затребуваних у сучасному українському кіно. Віктор Жданов зіграв багато легендарних ролей в українських фільмах і серіалах: «Кіборги», «Спіймати Кайдаша», «Захар Беркут» та ін.

Дивитись І будуть люди – 1 серія серіалу І будуть люди онлайн

Дивитись І будуть люди – 2 серія серіалу І будуть люди онлайн

Олена Борозенець

Олена Борозенец народилася 23 лютого 1991 року в місті Суми. У 2013 році закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. З 2009 року працює акторкою дубляжу в студії «Le Doyen». У 2010 році дебютувала в якості актриси в документальному фільмі «Таємниці українського кохання».

У 2014 році Олена вийшла заміж за медіаменеджера Андрія Гупала, з яким чотири роки перебувала в цивільному шлюбі. У 2017 у пари народилася донька Лалі. На початку вагітності Олена виконала головну роль у ризиковій зйомці відеокліпу на композицію «Мамо, не вбивай» гурту NUTEKI і реп-виконавця Лігалайз. У перші місяці після пологів Олена знялася в музичному відео гурту KAZKA на пісню «Плакала».

Остап Дзядек

Остап Дзядек народився 1 січня 1989 року в с. Дунаєві Львівської області. Закінчив Львівське державне училище культури і мистецтв у 2009 році, спеціальність «Режисер масових заходів», і Львівський національний університет ім. І. Франка в 2014 році, спеціальність «Актор театру і кіно». У 2008―2010 роках ― актор театру «Просценіум». З 2011 року ― актор Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки.

Акмал Гурєзов

Акмал Гурєзов народився 3 грудня 1985 року в Таджикистані. У 2011 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Е. М. Митницького). З 2010 року працює в Театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Катерина Григоренко

Катерина Григоренко народилася 27 травня 1998 року. У 2019 закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (майстерня М. М. Рушковського). Знає 5 мов. Має кілька додаткових освіт: 2020 ― Акторська студія американського педагога Джека Волцера (Париж), техніка Майзнера і Страсберга; 2019 ― Британська академія сценічного бою і бою в кіно, курс володіння дворучним мечем, рапірою та дагою, ножем, пістолетом, рукопашним боєм.

Костянтин Темляк

Костянтин Темляк народився в кримському місті Саки в 1993 році. У 2016 році закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня М. М. Рушковського) і став працювати в Київському академічному драматичному театрі на Подолі. Знявся у фільмах «Метелики», «Кіборги», «Невиправні», «Доглядальниця», серіалі «Швидка допомога».

Олександр Піскунов

Олександр Піскунов народився 31 грудня 1991 року в місті Нікополі Дніпропетровської області. Закінчив у 2015 році акторський факультет Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (курс Д. Богомазова). Ще за часів навчання його помітив художній керівник Київського театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Едуард Митницький і запропонував йому роль у своєму спектаклі «Так закінчилося літо …», а після закінчення вишу ― приєднатися до трупи театру, де Олександр працює донині.

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