Гороскоп на 15 вересня 2020 року допоможе не помилитися під час ухвалення важливих рішень. Що радять зірки кожному знаку зодіаку сьогодні? Кому можна сміливо їхати у відрядження, а хто вже давно готовий до нових стосунків? Читайте гороскоп на 15 вересня від екстрасенсів СТБ.
Овен
Вдалий день для початку нової серйозної справи. Однак до вечора можуть виникнути невеликі труднощі. Не поспішайте засмучуватися. Ви все подолаєте.
Телець
Хороший позитивний день. Він обіцяє деяким представникам знака справжнє осяяння, яке допоможе кардинально змінити ваше життя.
Близнюки
Чудовий день для творчих Близнюків. Вам з легкістю вдасться втілити в реальність найсміливіші ідеї. Начальство оцінить ваші старання і, можливо, дозволить піти у відпустку.
Рак
Сьогодні вам варто проявити особливу обережність. Не рекомендується витрачати гроші, вас можуть обдурити. Також краще відмовитися від ухвалення імпульсивних рішень.
Лев
Вдалий день для того, щоб утілити в реальність важливий діловий план. Однак не варто перепрацьовувати. Вам потрібен відпочинок. Не заганяйте себе в рамки.
Діва
У цей день зірки пророкують вдале завершення відряджень і укладення важливих ділових угод. Звичайно, на вашу користь.
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Терези
Від самого ранку оточення відверто дратуватиме вас. Захочеться поскандалити. Боріться з цим бажанням. Проявіть витримку, а ввечері випийте келих білого сухого вина. Це вас розслабить.
Скорпіон
Ви занадто квапите події. Через це можуть виникнути невеликі неприємності. Намагайтеся не робити необдуманих вчинків, інакше потім пошкодуєте про це.
Стрілець
Ваша біда в тому, що ви постійно звинувачуєте інших у своїх невдачах. Зупиніться. Настав час подорослішати і взяти відповідальність на себе. Інакше так і будете сидіти біля розбитого корита.
Козеріг
Дуже напружений день. Є ризик великої сварки з коханою людиною. Однак у запалі гніву не варто ухвалювати поспішних рішень. Дайте собі час, добре обміркуйте, чого ви хочете.
Водолій
Ви стоїте на порозі нових стосунків. Однак не треба поспішати. Тим же Водоліям, які давно в парі, час задуматися про новий серйозний крок.
Риби
Ви самі себе загнали в глухий кут. Зупиніться, видихніть і шукайте вихід. Він поруч. Головне ― не поспішати!
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