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«Доктор Хаус»: що станеться в 3―10 серіях 3 сезону (анонс)

14.09.2020

З понеділка по четвер о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 3―10 серії третього сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 3―10 серіях 3-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

Невиліковно хворий і паралізований Річард скеровує свою інвалідну коляску в басейн. Усі переконані, що він просто намагався накласти на себе руки, але Хаус, який щойно повернувся на роботу після операції і більше не мучиться від болю в нозі, вважає, що в його діях криється якийсь інший сенс. Молоду дівчину Карен несподівано паралізувало під час занять йогою. Цього разу всі вважають, що Карен серйозно хвора, і тільки Хаус думає, що ні.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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