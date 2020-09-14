Анатолій Дімаров: 10 фактів про автора роману «І будуть люди»
14.09.2020
Уже сьогодні о 20:15 відбудеться прем’єра неймовірного історичного серіалу «І будуть люди», знятого за однойменним романом Анатолія Дімарова. Автор роману був очевидцем турбулентних подій початку XX сторіччя. Мати з маленьким Анатолієм та його братом мусила покинути рідне село й змінити прізвище, рятуючись від розкуркулення. Вона і є однією з героїнь книги та фільму. Читайте 10 неймовірних фактів про автора роману «І будуть люди» просто зараз!
Фото – ЛітАкцент
- Письменник Анатолій Дімаров народився 5 травня 1922 року на хуторі Гараськи (офіційно Миргород) на Полтавщині в сім’ї учителя Андроніка Гарасюти. Коли родину розкуркулили, батьки заради безпеки дітей розлучилися: мати вказала, що чоловік помер, змінила документи і дала дітям своє дівоче прізвище. Анатолій виріс під прізвищем Дімаров.
- У дитинстві пережив Голодомор в Україні 1932—1933 років.
- Після закінчення середньої школи Анатолій був мобілізований до армії. Воював на Південно-Західному фронті, побував в окупації, був командиром партизанського загону, зазнав поранень і контузії.
- Нагороджений як учасник війни орденами й медалями.
- У 1949 році видав першу збірку оповідань «Гості з Волині».
- Протягом 1950–1951 років А. Дімаров навчався в Літературному інституті ім. М. Горького в Москві, у 1951–1953 роках — у Львівському педагогічному інституті. Закінчивши навчання, працював редактором у видавництвах.
- Творчий доробок письменника налічує кілька десятків томів.
- Найулюбленішим жанром А. Дімарова в роки творчої зрілості стали «історії»: сільські, містечкові, міські — започатковані збіркою «Зінське щеня» (1969), що народжувалась на поліському хуторі Малий Тікач, мешканці якого «породичалися» з більшістю людських цнот і вад.
- Романи А. Дімарова «І будуть люди» (1964) та «Біль і гнів» (1974–1980 рр.) ― це історичні епопеї про український народ, його долю у XX столітті. Радянська цензура з обох творів вилучила приблизно 300 сторінок (майже ціла книжка!). Та навіть урізаний варіант «Болю і гніву» в 1982 році був удостоєний Шевченківської премії.
- Хобі А. Дімарова — колекціонування каміння. У своїх творах він не раз звертається до теми каміння (зокрема, в повісті «Вершини», «Поемі про камінь»). Захоплення мінералами почалося ще в 1955 році на кримському Карадазі. На стінах в оселі письменника є навіть картини в камені, створені ним власноруч. Крім того, він має велику колекцію прикрас із різноманітним камінням, яке сам зібрав у горах.
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