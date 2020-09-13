Для розслідування сьогоднішньої шокуючої справи до Тернополя вирушили найкращі екстрасенси країни – Олена Курилова та Жанна Шулакова. Але історія, з якою зіткнулися ясновидиці, не вкладається в голові. Що на нас чекає в новому випуску «Слідство ведуть екстрасенси»? Читайте просто зараз!

До програми звернулася Марта Коновалова з Тернополя. Жінку та двох її дітей переслідує смертоносний привид, який приходить до них уві снах і наяву. Після його появи Марту ледь не збила вантажівка, а син та донька мало не померли через жахливі травми. Марта думала, що родину хоче вбити її покійний чоловік. За життя вона зопалу прокляла його, бо через дикі ревнощі він піднімав на неї руку. А невдовзі після цього він несподівано помер.

Проте розібравшись, екстрасенси відчули, що Мартин чоловік сам став жертвою потойбічної сили. Та про яку силу говорять ясновидиці? І чи зможуть вони врятувати маму і її двох маленьких дітей? Дивіться вже сьогодні в новому випуску проєкту «Слідство ведуть екстрасенси»!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Дивитись онлайн всі випуски Слідство ведуть екстрасенсі