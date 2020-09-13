Як правильно почати і провести тиждень? Якому знаку зодіаку краще не вступати в суперечки і дискусії? Про все дізнайтеся в гороскопі на тиждень з 14 по 20 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Овни, постарайтеся не зациклюватися на проблемах, а більше думати про хороше. Ваше особисте життя і гармонія в ньому безпосередньо залежать від вашого настрою. Тиждень варто почати спокійно, не вступати в конфлікти і тим більше не бути їх ініціатором. До кінця тижня відчуєте гармонію із зовнішнім світом, що допоможе знайти натхнення до нових справ.

Телець

У стосунках зі своїм партнером ви ризикуєте повторити помилки минулого. Це може стати причиною затяжної сварки. Тому постарайтеся бути уважніше і не наступати двічі на ті самі граблі. Самотні Тельці повинні зосередитися на роботі і своїй кар’єрі. Там багато справ і турбот назбиралося, які необхідно вирішити.

Близнюки

Не будьте такою нав’язливою людиною. Здається, ви перестали відчувати чужі кордони. Своїм упертим бажанням постійно бути разом ви шкодите насамперед собі. Навчіться займати себе і свій час корисними справами, а не ставити в центр життя партнера. Увесь тиждень зажадає від вас самоконтролю.

Рак

На Раків чекає справжній тиждень сумнівів і вагань. Ви можете одночасно прагнути до якихось змін в особистому житті і боятися втратити відчуття стабільності. Намагайтеся бути рішучішими — саме на цьому тижні у вас є шанс змінити своє життя в кардинально кращий бік!

Лев

Леви, постарайтеся не грати з вогнем! Ви вже ходите по лезу ножа, провокуючи партнера на конфлікт. Зірки кажуть, що на цьому тижні вам просто не вистачатиме емоцій і пригод. Пошукайте потік енергії в роботі або розвагах. Самотнім представникам знака зірки не обіцяють кардинальних змін, зате в них буде можливість розібратися в собі і знайти внутрішню гармонію.

Діва

На цьому тижні постарайтеся ні з ким не ділитися подробицями свого особистого життя. Багато заздрісників здатні перекрутити всю інформацію і нашкодити вашим взаєминам. Самотнім серцям зірки радять більше приділяти часу собі і своїй зовнішності, адже є велика ймовірність доленосної зустрічі. Більше приймайте пропозицій і компліментів.

Терези

Терезам зірки подарують справжній відпочинок. Небесні світила так розташуються, що всі справи обходитимуть вас стороною. Для вас це прекрасна можливість перезарядитися, набратися сил і тиждень провести в гармонії з собою.

Скорпіон

Скорпіони опиняться в конфліктній ситуації зі своїм партнером або колегою. Вам 100% варто зберегти спокій і утриматися від образ та претензій. Краще розрядити напругу гумором або приємним сюрпризом з вашого боку. Повірте, сварки вам зараз точно не потрібні.

Стрілець

Сімейним представникам знака варто уникати недомовок зі своїм партнером — саме вони стануть головною причиною непорозуміння. Самотні Стрільці шукають розради в кожному перехожому. Вам дедалі частіше хочеться підтримки, ніжності і любові. Це зрозуміло. Але на все свій час. Поки насолоджуйтеся собою і приділяйте час тільки собі.

Козеріг

Козероги можуть потрапити в дивну і заплутану ситуацію. Ви навіть самі не помітите, як з усіх боків почнуть летіти звинувачення. Та зірки рекомендують відразу вибудувати дистанцію і ні з ким особливо не бути відвертими. Будьте розумнішими за всіх, продумуйте розвиток подій на кілька кроків уперед.

Водолій

Водолії, годі бігти поперед батька в пекло — є велика ймовірність, що ваш емоційний настрій підштовхне вас квапити події. Це може нашкодити всім вашим планам до кінця тижня. На все свій час. Щоб отримати бажане, дійте раціонально і так, як рекомендують близькі.

Риби

Риб у середині тижня почне дратувати все, що йде не за планом, а це — підґрунтя для сварок і непорозумінь. Щоб уникнути негативу, пам’ятайте, що будь-який успіх не приходить просто так. Потрібно пройти низку труднощів, переговорів, вкласти багато сил. І тільки тоді почнете бачити результат. На цьому тижні вам знадобиться зібраність, організованість і самодисципліна.

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