Початок тижня — це можливість реалізувати свої здібності і втілити давно забуту мрію. Всі знаки зодіаку покладають величезні надії на понеділок, водночас його і не люблять. Як правильно провести сьогоднішній день — дізнайтеся в гороскопі на 14 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Мріяти ніколи не шкідливо. Але туман з ілюзій не виведе вас на правильну доріжку. Поверніться трохи в реальність і об’єктивно оцініть усе, що відбувається навколо вас.

Телець

Не варто піддаватися своїм зажимам, адже так втратите багато можливостей. Від природи ви дуже привабливі і комунікабельні. Перестаньте ховатися під ширмою і уникати контактів.

Близнюки

Сьогодні можливі конфлікти вдома. Спробуйте обережно донести свою точку зору. Не переходьте на підвищені тони. Це непорозуміння можна вирішити мирно.

Рак

Якщо далі будете так само халатно ставитися до шлунку, отримаєте неприємні наслідки. Почніть ситно і правильно снідати. Каву на голодний шлунок варто виключити!

Лев

Левам зараз би повернутися в школу або університет. Звідки стільки дисципліни і бажання вчитися? Спробуйте підшукати собі курси, щоб зайняти вільний час і втілити давні мрії.

Діва

Ви забагато часу приділяєте діловій сфері життя. А як же духовний розвиток і сімейні цінності? Не забувайте про другу половину, вона сумує і чекає від вас хоч на який-небудь крок.

Терези

Усе залежить від вашого сприйняття світу. Мисліть позитивно. Ви звикли сумніватися, шукати каверзи, обмани і чиїсь помилки. Відпустіть ситуацію хоча б на день і вдихніть на повні груди. Такий режим вам точно сподобається.

Скорпіон

Не лінуйтеся сьогодні, на роботі дуже вас цінують. Піти ви завжди зможете, а ось знайти такий хороший колектив дуже складно.

Стрілець

Стрільці схожі сьогодні на справжніх командирів. Звідки стільки впевненості в собі? Безумовно, знати собі ціну потрібно. Але не переоцінюйте свої здібності, щоб не здатися смішним, коли щось піде не так.

Козеріг

Приділяйте більше часу своїй родині. Якщо ви ще не встигли створити своє любовне гніздечко, тоді сьогодні є шанс зустріти кохання всього вашого життя!

Водолій

Сьогодні спробуйте згладити непорозуміння з перших секунд. Інакше це загрожує справжнім затяжним конфліктом, який доведеться вирішувати дуже довго.

Риби

Думайте про себе в першу чергу. Ви забагато часу приділяєте чужим проблемам! У вас на носі важливі завдання, можливе кар’єрне зростання. Якщо хтось у вашому оточенні не розуміє, що у вас є і свої проблеми, то спробуйте це негайно донести.

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