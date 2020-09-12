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Римма Пенджієва знялася в новому фільмі Оксани Байрак

12.09.2020

Учасниця проєкту «Зважені та щасливі» Римма Пенджієва знялася в новому фільмі відомої режисерки Оксани Байрак. Дівчина зіграла роль у ліричній комедії «Винувате кохання», яка зовсім скоро вийде на телеканалі СТБ. Подробиці ― далі в матеріалі.

Римма на своїй сторінці в соцмережі розповіла про зйомки і навіть розсекретила сюжет нового фільму:

«Я з чудовою актрисою і партнеркою по фільму ― Анастасією Буніною. Історія розгортається навколо розлученої жінки, дорослої доньки, яка виходить заміж. І щоб перед колишнім з його молодою пасією не здаватися самотньою ― вона шукає кавалера на один вечір. Сюжет із смішних, іронічних і подекуди драматичних історій. Усе як у житті ― тут буде і про кохання, і про карантин, і про зраду. Але на відміну від попередніх фільмів ― зі щасливим фіналом».

Прем’єрний показ фільму з робочою назвою «Винувате кохання» очікується вже цієї осені на телеканалі СТБ.

 

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Съёмочные дни нового фильма 🎥🎞️🎬🎭Оксаны Байрак @ksanabayrak – лирической комедии “Виновата любовь” .💞 . 🌺Я с замечательной актрисой и партнëром по фильму – Анастасией Буниной @byninastiya . 📝История разворачивается вокруг разведенной женщины, взрослая дочь, которой выходит замуж. И чтобы перед бывшим с его молодой пассией не казаться одинокой – она ищет кавалера на один вечер….. Сюжет из смешных, ироничных и кое-где драматических историй. Всё как в жизни – тут будет и про любовь, и про карантин, и про измену. Но в отличие от предыдущих фильмов – со счастливым финалом.💖 Премьерный показ фильма с рабочим названием “Виновата любовь” ожидается уже этой осенью. . #римапенджиева #rimapendgieva #виноваталюбовь #новыйпроектоксаныбайрак #фильмоксаныбайрак #богивкадре #богизакадром #оксанабайрак #настяцымбалару #григорийбакланов #любимыеактеры🎭 #любимыегерои🎞️ #любимыйфильм🎬🎭 #ничтонеслучаетсядважды2 #ничтонеслучаетсядважды #nnsd_family #bestfilm #ukraine #love #lovestories #livestories #instagram #instagood #роликотадминаннсд #закулисьесъемок –

Публикация от 🌟Rima Pendgieva🌟Model PlusSize (@rima.pendgieva)

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