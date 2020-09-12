З перших хвилин у 3 випуску «МастерШеф»-10 панувала напружена атмосфера. Деякі цікаві конкурси довели до сліз претендентів на головний приз проєкту. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф»-10 у 3 випуску, вже зараз.

На битві чорних Ектор Хіменес-Браво підготував для учасників особливий конкурс. Шеф світового рівня готував надзвичайно складну і багатокомпонентну страву, яку саме – учасники дізнавалися після візитів на його кухню. На її приготування аматорам виділили 45 хвилин. Заходити на кухню до Ектора учасники повинні були по черзі і під час візиту мали запам’ятовувати кожну деталь, продукт і процес, які він виконував. А вже опісля якомога точніше відтворювали ці процеси самі і розповідали деталі приготування іншим учасникам, які чекали одне одного на кухні. Поки хтось один був у Ектора, інші готували ― те, що бачили, чули і нюхали на його кухні раніше.

Найгірше з приготуванням страви сьогодні впорався Олексій Савчук, тому в 3 випуску кухню «МастерШеф»-10 залишив саме він!

Далі буде ще спекотніше! Не пропустіть 4 випуск «МастерШеф»-10 19 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

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