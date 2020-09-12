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«І будуть люди»: кількість серій і графік виходу

12.09.2020

14 вересня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра епічної драми «І будуть люди» екранізації епохального роману Анатолія Дімарова. В його основі людські долі на зламі історичних подій. Скільки серій у серіалі і який графік його трансляції? Читайте просто зараз!

Дія стрічки відбувається на Полтавщині на початку ХХ століття. У бурхливих подіях, які всуціль змінили звичний уклад життя ‒ Перша світова війна, революція, розкуркулення, Голодомор, ‒ кожен герой історії обирає свій шлях і захищає свою правду.

Графік виходу серіалу:

  • 14 вересня ‒ 1, 2 серії
  • 15 вересня ‒ 3, 4 серії
  • 16 вересня ‒ 4, 5 серії
  • 17 вересня ‒ 5, 6 серії
  • 21 вересня ‒ 7, 8 серії
  • 22 вересня ‒ 8, 9 серії
  • 23 вересня ‒ 9, 10 серії
  • 24 вересня ‒ 11, 12 серії

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

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