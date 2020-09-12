«І будуть люди»: історія персонажа Олега Мирославського

Спеціальний проєкт «Наша історія» через розповіді героїв фільму говорить про найважливіше у складній та неоднозначній історії України та в житті кожного з нас. Відео циклу змушують задуматися про виклики, які зустрічала Україна та українці у ХХ столітті, про те, як кожен українець знаходив власний шлях у буремні часи, мріяв, боровся та обстоював свою правду і як наше минуле пов’язане з сучасністю. Читайте історію Олега Мирославського просто зараз!

Олег Мирославський навчався на лікаря, мріяв про незалежність України. Томупішов воювати за свою країну, за гідність, залишивши кохану дівчину. Образ закоханого юнака, лікаря-воїна, патріота в цій ролі втілив Костянтин Темляк.

Серіал побудований у формі саги і крізь призму життя звичайних людей показує турбулентні етапи 20 століття: Першу світову війну, революцію, прихід радянської влади. Кожен з героїв по-своєму зустрів ці зміни, з погляду своєї правди, але всіх їх об’єднувало одне — бажання жити, любити і знайти своє місце в новому вимірі історії. 12 епізодів. 12 основних героїв. 12 непересічних доль. Історія драматичних змін, пристрасного кохання і цінності людського життя. Про людей, які жили сто років тому, але так схожі на нас сьогоднішніх.

«І будуть люди» ― з 14 вересня на каналі СТБ!



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