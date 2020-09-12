Хто сказав, що число 13 — невдале? Сьогоднішній день приготував багато приємних сюрпризів для знаків зодіаку. Читайте детальний астрологічний прогноз на 13 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Чому ваш настрій завжди залежить від погоди або випадково сказаних кимось слів? Ви забагато аналізуєте і приймаєте на свій рахунок. Живіть своїм життям. Абстрагуйтеся від зовнішніх факторів.

Телець

Сьогодні Тельцям строго приписані тиша і усамітнення зі своїми думками. Зірки кажуть, що у вашій голові накопичилося багато питань. Однак шукайте відповідь, ставлячи запитання виключно собі.

Близнюки

Проявіть ініціативу в стосунках, тоді все буде ідеально. Зараз особистому життю необхідний новий заряд. Дивуйте, радуйте, говоріть більше, зізнавайтесь.

Рак

Раки задумалися дати задню. Однак небесні сили попереджають, що таке рішення точно не піде на користь. Доведіть розпочате до кінця. Отримаєте приємний бонус.

Лев

Мовчання не приведе до довгоочікуваного щасливого кінця. Ба більше, все таємне рано чи пізно стане явним. Навчіться бути чесними і відвертими. Схибили — несіть відповідальність.

Діва

Не лінуйтеся і зробіть усе, що зажадає цей день. Вихідний у вихідний — не завжди реальність.

Терези

Годі шукати підступу там, де його і бути не може. Звідки стільки сумнівів і недовіри? У житті настала приємна світла смуга. Насолоджуйтесь і беріть від неї все!

Скорпіон

Геть сумніви, ви йдете в правильному напрямку. Зараз з’являться порадники, які збиватимуть з пантелику. Не слухайте нікого!

Стрілець

Уникайте спокус витратити багато грошей на зовсім не потрібну вам річ. У вас є й інші витрати на найближчий місяць.

Козеріг

Цей день підходить для самовдосконалення. Ставте перед собою найскладніші завдання і вирішуйте їх. До вечора ви усвідомите, скільки всього можете зробити самотужки і яка у вас здатність до самоорганізації.

Водолій

Позбавляйтеся від шкідливої ​​звички лізти не в свою справу. Якщо вам щось не кажуть, значить, не дуже вам це і стане в пригоді. Побережіть нерви.

Риби

Якщо настав час для вирішення серйозних питань, зробіть паузу, побудьте на самоті, тиша допоможе зосередитись і зробити правильний вибір.

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