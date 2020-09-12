Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ глядачі насолодилися переглядом третього випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники готували страви в трьох різних категоріях: м’ясо, риба і десерти. А які цікаві конкурси довели до сліз претендентів на головний приз проєкту? Подробиці ― далі в матеріалі.

Для першого конкурсу учасники поділилися на чотири команди. Капітанами стали: Аліна, яка курувала команду зелених; Дмитро, який набирав учасників у жовтих фартухах; Міра, котра очолила синіх, та Ірина – червоних. Після того, як капітани обрали учасників своїх команд, судді розповіли про умови першого конкурсу.

Командам потрібно було приготувати по одній дуже цікавій, але непростій страві. Її Ектор розробляв спеціально – смажений лосось із селеровим пюре. На гарнір – зелений горошок та мідії з соусом на основі соку з мідій та крем-сиру. Капітани мали обрати зі своїх команд учасників, які підуть на певні етапи естафети. А це: чищення риби, приготування мідій, приготування масла бернуазе, смаження філе риби та презентація.

Однак не всі учасники впоралися зі своїми етапами конкурсу. Команда синіх приготувала пересмажене, понівечене філе риби і пересолений соус. А ось жовті впоралася з конкурсом краще: Ектору сподобалися ступінь просмаження лосося, презентація та соус. Команда зелених одразу вразила суддів шоу незвичною та оригінальною презентацією і смаком риби, але гарнір Володимиру Ярославському здався пересоленим. Команда червоних слухала вердикт суддів останньою. Ектору сподобалася апетитна, золотава скоринка лосося, презентація від Юлії Краси та пюре з горошку.

Найгіршими, на думку суддів, у першому конкурсі були команди синіх та зелених. Останні вибрали з команди учасника, який упорався зі своїм етапом найгірше. Ним став Олексій Савчук. Йому та Олексію Жидких, який працював у команді синіх, судді вручили чорні фартухи.

У наступному конкурсі учасники поділилися на три команди. Капітаном синіх став Олександр Горчаков, зелених — Дмитро Балита, а червоних – Катерина Дем’янова. Після того, як капітани обрали учасників команд, судді оголосили умови конкурсу. Цього разу потрібно було приготувати шість складних страв: різото парміджано, вівчарський пиріг, лазанью болоньєзе, тарт татен, кокован та кіш лорен. Під час приготування цих страв Ектор подавав сигнал, після якого капітани команд виходили за окремий стіл і придумували різні кулінарні челенджі. Хто справлявся з конкурсом – ішли до своїх команд. Хто не зумів – піднімалися на 15 хвилин на балкон. І все це – за півтори години!

Найгірше з конкурсом упоралися команди синіх і зелених. Капітан синіх, Олександр Горчаков, отримав чорного фартуха, а команда зелених цього разу обрала найгіршим учасником не капітана, а людину, яка зробила найбільше помилок на кулінарних процесах, – Олексу, людину, яка приготувала веганський кіш і не додала в нього головний компонент – бекон.



На битві чорних було гаряче! За 45 хвилин Ектор готував надзвичайно складну і багатокомпонентну страву, яку саме – учасники дізнавалися після візитів на його кухню. Заходити туди вони повинні були по черзі і під час візиту мали запам’ятовувати кожну деталь, продукт і процес, які виконував Ектор. А вже опісля якомога точніше відтворювали ці процеси самі і розповідали деталі приготування іншим учасникам, які чекали одне одного на кухні. Поки хтось один був у Ектора, інші готували ― те, що бачили, чули і нюхали на його кухні раніше.

Готувати свою страву учасники повинні були паралельно з Ектором. Також судді приготували конкурсантам ще одну важливу деталь – коробки. Те, що під ними лежало, з одного боку, ускладнювало роботу аматорів, а з іншого – допомагало пробудити їхню інтуїцію та кулінарне чуття. Олекса обрала коробку, яка лежала навпроти Ектора, Олексій – ту, яка була ближчою до Олі, а Саша Перчик – ту, яка стояла біля Володимира. Олексі дісталася маска, щоб вона не могла говорити під час конкурсу. Олексію – навушники, а Олександру – окуляри, щоб він не міг бачити власні процеси приготування.

Найгірше з приготуванням страви сьогодні впорався Олексій Савчук, тому саме він залишив кухню шоу в третьому випуску «МастерШеф»-10!

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