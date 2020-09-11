«Сліпа»: анонс 1—4 серій 2 сезону

Сьогодні, 11 вересня, о 10:55 відбудеться прем’єра перших чотирьох серій 2 сезону проєкту «Сліпа». Головна героїня проєкту, заснованого на реальних історіях, ― сліпа провидиця баба Люба — продовжує ділитися своєю мудрістю з тими, хто її потребує. Бабуся знає, як прикмети допоможуть захистити від негараздів. До сліпої провидиці звернуться герої, які не можуть пояснити серію дивних збігів у своєму житті. Відповіді на питання знає лише баба Люба. Що ж станеться в перших чотирьох серіях проєкту «Сліпа»? Читайте просто зараз!

У першій серії Леоніду починає всюди ввижатися одна й та сама дівчина, яку він не знає, але відчуває, що кохає. Сліпа каже, що це його наречена, яку він забув через магічний ритуал, проведений його матір’ю. Чи зможе Леонід, будучи одруженим з іншою жінкою, повернути своє справжнє кохання?

У другій серії успішну і багату Ольгу почав переслідувати маніяк. Він переконав її, що та незабаром помре. Перелякана жінка звернулася до Сліпої і дізналася, що її чоловік Ігор щось приховує. Приголомшливе зізнання чоловіка ще більше налякало Ольгу — коханий заздалегідь знав про напад маніяка. Ігор уже кілька місяців бачив пророчі сни, але боявся сказати про це. Звідки в житті подружжя взялася містика, і чим виявляться пророчі сни Ігоря: благом чи прокляттям?

У третій серії Зоя Вікторівна повертається додому після 3 років роботи за кордоном. Найбільше вона хоче обійняти маленького онука, якого бачила тільки на фото. Однак на дитячому майданчику жінка застає хлопчика з незнайомим чоловіком, який називає себе його батьком… З допомогою Сліпої Зоя Вікторівна дізнається, що син і невістка вже давно їй брешуть. І ця брехня набагато страшніша, ніж здається спочатку.

У четвертій серії щаслива дружина і мама — Олександра — ніяк не очікувала, що чоловік її кине, просто зателефонувавши. Cліпа впевнена: його відбила знайома їй жінка, і він ніколи не повернеться. Олександра не хоче просто так відпускати коханого чоловіка і накладає на розлучницю закляття смерті. Вона не очікувала, що у відплату за порчу доведеться віддати в жертву темним силам життя своєї дитини. Сліпа засмучена її вчинком і нічим допомогти не може. Чи вдасться Олександрі врятувати життя дочки? Чи зможе вона знайти річ, на яку наводила порчу, щоб смерті в її родині припинилися? Цього не знає ніхто.

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