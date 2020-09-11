Як правильно розпланувати свій день, щоб отримати заряд енергії? Восени варто уважно ставитися до рекомендацій зірок, особливо у сфері здоров’я. Тому читайте гороскоп на 12 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ!

Овен

Сьогоднішній день подарує вам легкість. Ви без проблем будете вирішувати складні завдання. Приплив енергії збережеться до кінця дня, тому ввечері зможете з радістю приділити час собі і своїм друзям.

Телець

Якщо людина вже намагалася вам нашкодити, то не спілкуйтеся з нею. Занадто багато других шансів стали давати Тельці. Це зовсім на вас не схоже. Досить наступати на одні й ті самі граблі.

Близнюки

Готуйтеся до запаморочливих вражень. Швидше за все ваша друга половина або близький друг хоче зробити приємний сюрприз або повідомити гарні новини.

Рак

Спробуйте бачити більше позитиву в житті. Ви занадто похмуро дивитеся на все! Імовірно, ви переживаєте емоційне вигорання. Упоратися з цим допоможе відпочинок. Подумайте, як провести останні теплі дні. Можливо, візьміть кілька відгулів.

Лев

У вашому житті з’явилася важлива людина. Ви поки не розумієте, чого ж від неї чекати. Але зірки не бачать негативної енергії. Тобто вона не несе жодної небезпеки.

Діва

Діви купаються в променях уваги. Це приємно, безперечно. Подумайте, як відповідати взаємністю іншим. Повірте, дарувати подарунки і компліменти так само приємно, як їх приймати.

Терези

Зміцніть свої позиції на роботі. Зараз настав період, коли ви сумніваєтеся, залишатися на своєму місці чи йти. Зірки кажуть, що важливо поки закріпитися на старому місці.

Скорпіон

Проявляйте більше ініціативи та сміливості, інакше привілеї, які могли б стати вашими, дістануться іншій людині. Це свого роду змагання.

Стрілець

Стрільці, цей день ідеальний для того, щоб поговорити і з’ясувати всі давні образи та проблеми. Наберіться сміливості і зателефонуйте людині, з якою побили глечики.

Козеріг

Присвятіть день своїй коханій людині. Пройдіться по ваших знакових місцях. Особисте життя також потребує відновлення і позитивних вражень.

Водолій

Водоліям потрібно серйозніше ставитися до свого здоров’я. Зміцніть імунітет і дайте організму відновитися. Не ігноруйте найменшу недугу.

Риби

Риби звикли все перебільшувати. Годі малювати проблему там, де її немає. Повірте, поки жодні неприємності чи клопоти не очікують на вас.

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