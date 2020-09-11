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Фіналіст шоу «МастерШеф» чи блогер Кирило Скачков: хто стане найкращим у 8 випуску шоу «Звана вечеря»?

11.09.2020

Уже завтра, 12 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 8 випуску головного сімейного шоу країни «Звана вечеря». Які несподіванки приготували нам герої проєкту? Дізнайтеся просто зараз!

Цього разу за одним столом зберуться кардинально різні незнайомці: 65-річна пенсіонерка Ірина Лубенченко, яка впевнена, що в зрілому віці життя тільки починається; фіналіст 7-го сезону шоу «МастерШеф», альфа-самець Михайло Грушецький; відомий український блогер і світський лев Кирило Скачков. Чия гостинність вразить суперників? І яка вечеря виявиться найкращою завтра? Не пропустіть!

Дивіться 12 вересня о 17:00 на телеканалі СТБ шоу «Звана вечеря»!

Video: Фіналіст шоу «МастерШеф» чи блогер Кирило Скачков: хто стане найкращим у 8 випуску шоу «Звана вечеря»?

Уже завтра, 12 вересня, о 17:00 глядачі телеканалу СТБ зможуть насолодитися переглядом 8 випуску головного сімейного шоу країни Звана вечеря. Які несподіванки приготували нам герої проєкту

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