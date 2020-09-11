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3 випуск «МастерШеф»-10: хто першим залишить двадцятку найкращих кухарів-аматорів країни?

11.09.2020

Уже завтра в ефірі телеканалу СТБ глядачі зможуть насолодитися переглядом третього випуску 10 сезону кулінарного шоу «МастерШеф». Минулого тижня учасники проєкту готували страви в трьох різних категоріях: м’ясо, риба і десерти. А які цікаві конкурси доведуть до сліз претендентів на головний приз проєкту? Подробиці ― далі в матеріалі.

20-ка найкращих кулінарів-аматорів 10 сезону змагатиметься в першому конкурсі. Учасники поділяться на 4 команди, щоб пройти випробування, яке перевірить і кулінарні здібності, і вміння працювати в команді. На них чекає класичний конкурс ― естафета. Хто ж першим одягне чорний фартух, і для кого він стане фатальним?

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