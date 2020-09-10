Сьогодні, 10 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в 11 і 12 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Мелашка повернулася додому, вони з Лавріном намагаються почати все наново. Кайдашиха більше не чіпає невістки. Кайдаш п’є, не може зупинитися. Якось йому сниться сон, що він у калюжі втопився, і він сам пропонує, щоб його закодували від алкоголізму. Вони їдуть у місто, де Карпо випадково застає Мелашку на побаченні з донецьким Сашком. Він вражений, не знає, що робити. Мотря просить Артема по-сусідськи спиляти грушу, їх разом застає Карпо, він упевнений, що Мотря йому наставляє роги. Починається скандал, під час якого Мотря розповідає всім, що Мелашка зраджує Лаврину. У Кайдаша стається інсульт.

2014 рік, на сході України війна. А в Кайдашів уперше за багато років уродила груша. Кайдаш лежить, прикутий до ліжка, Кайдашиха годує його з ложечки. Мотря їде до лікаря і дізнається, що вагітна. Карпо, довідавшись про це, упевнений, що не від нього, бо він не може мати дітей. Але Танька дає йому зрозуміти, що Анжеліна все ж його дочка. Карпо щасливий, що нарешті стане батьком, Мотря ― теж.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

Більше на тему: «І будуть люди»: прем’єра масштабної історичної саги на телеканалі СТБ

Читайте нас також у Viber і Telegram.