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Огірки з кетчупом: рецепт на зиму від Юри Негрича

10.09.2020

Як законсервувати огірки з кетчупом на зиму? У такому маринаді огірки виходять дуже хрусткими, а смак однозначно порадує неповторним смаком вас і ваших близьких. Читайте покроковий рецепт смачних огірків з кетчупом від учасника «МастерШеф. Професіонали» Юри Негрича в нашому матеріалі. 

Більше на тему: Малосольні огірки: топ-5 найсмачніших рецептів від учасників проєкту «МастерШеф. Професіонали»

Інгредієнти:

  • невеликі огірки – 3 кг
  • вода – 1,8 л
  • сіль – 2 ст. л.
  • оцет 9% – 1 склянка
  • цукор – 1 склянка
  • кетчуп томатний/чилі – 8 ст. л.
  • часник – 2–3 зубчики
  • кріп, суцвіття кропу, петрушка, перець духмяний горошком, 2–3 суцвіття гвоздики, лавровий лист

Більше на тему: Малосольні огірки в пакеті: рецепт 

Приготування:

  1. Огірки миємо та замочуємо на 3–5 годин – завдяки цьому, вони вийдуть хрусткими.
  2. Банки миємо, стерилізувати їх не потрібно, вони простерилізуються пізніше, коли банка стоятиме в киплячій воді. Кришки стерилізуємо.
  3. На дно кожної банки кладемо всю зелень та спеції. Щільно вкладаємо огірки так, аби не було порожнеч.
  4. Готуємо маринад – кип’ятим воду з цукром, сіллю та кетчупом. Якщо хочете, аби ваші огірки вийшли гостренькими краще використовувати кетчуп чилі. Кип’ятимо до тих пір поки цукор і сіль не розчиняться. Вливаємо оцет і одразу ж заливаємо маринад в банки.
  5. Банки ставимо в киплячу воду і стерилізуємо їх приблизно 15–20 хвилин. Коли вода в банці закипить і огірки почнуть темніти – тримаємо їх ще хвилини 3 та дістаємо з каструлі.
  6. Закочуємо банки, перевертаємо їх та загортаємо у ковдру. Після того, як банки охолонуть перенести їх в комору.

Смачного!

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