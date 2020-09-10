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Як зробити так, щоб нігті не жовтіли

10.09.2020

Стан нігтів може багато розповісти про здоров’я людини. Тому про них слід піклуватися особливо ретельно, щоб будь-яке відхилення від норми могло своєчасно подати нам потрібний сигнал. Чому жовтіють нігті, розповіли експерти «Все буде добре». Читайте в матеріалі.

почему желтеют ногти

Нігті являють собою тверду поверхню, що складається з товстого шару епідермальних клітин, з яких складається наша шкіра. Ці клітини «заповнені» білком кератином.

Точно так само, як і шкірі, нігтям для того, щоб бути здоровими, потрібен кисень. Саме через нього і проникає в нігтьову пластину кератин.

Зміни форми і кольору нігтів можуть свідчити про те, що зі здоров’ям щось не в порядку. Чи варто бити тривогу, якщо ваші нігті почали жовтіти? Безумовно, варто!

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Найпоширеніші причини пожовтіння нігтьової пластини:

  • псоріаз;
  • грибкова інфекція;
  • захворювання легенів;
  • наслідки багаторічного куріння;
  • часте використання лаку для нігтів.

І якщо ми говоримо про жіноче здоров’я, хочеться трохи докладніше розглянути останній пункт.

ногти без лака

Чому нігті жовтіють через лак?

Пожовтіння нігтів від лаку відбувається через деякі хімічні речовини, що містяться в засобі краси. Ці добавки покликані сприяти легкому нанесенню лаку, його швидкому висиханню, а також блиску і тривалості носіння.

Ніготь поглинає пігменти, що містяться в лаках. Це можуть бути різні відтінки – все залежить від того, яким кольором покрита ваша нігтьова пластина. А жовтизна з’являється через пігмент, який у вузьких колах називають «іржа». Так відбувається тому, що більшість виробників лаків для нігтів використовують оксиди заліза.

Оскільки кератин має здатність поглинати рідини, ваші нігті поглинають і оксиди заліза. В результаті нігтьова пластина стає жовтуватою або коричневою навіть після того, як лаку на нігтях вже немає.

Чи шкідливо це для здоров’я?

Згодом нігтьова пластина відростає і жовтуваті відтінки зникають. Уберегтися від цього побічного ефекту допоможе прозорий лак, який слід наносити на ніготь перед тим, як покрити його кольором. Ну, і звертайте, звичайно, увагу на якість продукту для краси.

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Якщо ж лак стертий, а новий відрослий ніготь все ще не радує вас здоровим кольором і натуральним блиском, не зволікайте з візитом до лікаря! Зміни нігтьової пластини можуть бути симптомом прояву небезпечних захворювань, і чим раніше ви почнете лікування, тим буде краще.

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