Що приготував нам цей день? Як правильно його провести? Детальніше читайте в гороскопі на 11 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ. Щоб правильно спрямувати свої сили і думки, прислухайтесь до рекомендацій астрологічного прогнозу.

Овен

Овни в пошуку гармонії. Багато побутових клопотів змушують вас хвилюватися без причини. Знайдіть час на відпочинок і улюблене кіно.

Телець

Ви дуже яскрава людина, але сьогодні варто побути трішечки тихішим, щоб не нажити собі неприємностей! Тримайте язика за зубами, щоб не наговорити зайвого в пориві емоцій.

Близнюки

Вам потрібен час на те, щоб зрозуміти, чого ви хочете від майбутнього. Кожен день схожий на попередній. Це вас починає пригнічувати. Приділіть сьогоднішній вечір плануванню найближчих місяців.

Рак

Раки повинні прискоритися в тій справі, яку їм доручили. Є конкурент, здатний виконати її краще та швидше. Але ви не повинні втратити авторитет в очах замовника. Дійте і старайтеся!

Лев

Не бійтеся питати! Зірки кажуть, що до однієї людини у вас накопичилося стільки запитань, що можна видати опитувальник. Ніколи не тримайте в собі недомовки. Вирішуйте все на березі.

Діва

Не провокуйте конфлікти з близькими. У вашому житті такий світлий і приємний період, а ви гаєте час на з’ясування стосунків. Чия правда, хто винен, хто не попросив вибачення… Навіщо ви марнуєте на це свою енергію? Діліться нею і даруйте добро.

Терези

Терези втратили віру в себе. Опустилися руки і хочеться все кинути. Зірки кажуть, що тільки наполеглива праця здатна допомогти вам вийти з цього стану. Дохід і прибуток повернуть віру в те, що ви молодець.

Скорпіон

Скорпіонам потрібно сходити до лікаря. Що вас турбує? Записуйтеся швидше на прийом і позбавляйтесь від усіх недуг. Далі зволікати не можна!

Стрілець

Стрільцям час забути про минуле. Ви досить сентиментальні і вечір можете згаяти на пролиття сліз. Навіщо? Виходьте в нове життя!

Козеріг

Вічна гонитва за грошима завела вас у глухий кут. Ви хапаєтеся за всі види діяльності. Однак вихід полягає в тому, щоб ви займалися тим, що любите і вмієте найкраще.

Водолій

Знайдіть собі ще один стимул для того, щоб більш упевненими кроками йти вперед. І не занепадайте духом! Натхнення може бути в кіно!

Риби

Риби поступово усвідомлюють, що зараз поруч саме та людина, з якою вони готові і хочуть провести все своє життя. Але не думайте, що всі гори підкорені і всі серця ваші. Ні! Потрібно щодня дивувати і радувати партнера.

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