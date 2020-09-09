Ведуча програми «Вікна-новини» Яна Брензей про свою роботу

Один зі стереотипів про роботу на телебаченні, що ведуча — це лише красива картинка. Що їй не обов’язково знати, про що буде випуск новин, а єдине завдання — мати гарний вигляд і чітко промовляти текст, який їй заздалегідь готують «спеціально навчені люди». З такими припущеннями стикалася і ведуча програми «Вікна-новини» на СТБ Яна Брензей. У чому ж насправді полягає робота ведучої — розповіла Яна.

— А тобі дають текст перед випуском почитати?

— Тобто?

— Ну, щоб ти знала, які новини будуть.

«І це тільки одна з версій того, в чому полягає моя робота. Були припущення, що я відразу приходжу красива, сідаю за студійний стіл і читаю. Хтось підозрював, що мене все-таки фарбують спеціально навчені люди, а потім я вже сідаю красива за студійний стіл. Питали, чи можу я вносити правки в підводки до сюжетів. Їх же, на думку запитувачів, теж пишуть спеціально навчені люди», — поділилася Яна Брензей.

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Насправді ж, ведуча новин виконує величезну частку роботи, про яку телеглядачі часто навіть не здогадуються.

Про свої обов’язки Яна розповіла: «Мій випуск починається о 14:30. Я приходжу на роботу о 9-ій. Читаю останні новини. Пропоную випускному редактору теми. Пропоную теми журналістам. 1—2 невеликі форми пишу для випуску сама. Читаю сюжети. Пишу підводки, часом ще до того, як текст буде готовий. Потім перечитую і вношу правки. Весь цей час паралельно стежу за новинними стрічками. Читаю аналітику. Після випуску — знову новини, пуш-оповіщення, випуски інших каналів, вечірня летючка».

Ведуча зізналася, що, справді, іноді бувають випадки, коли рішення видати сюжет в ефір редактор ухвалює під час самого ефіру. Тоді їй доводиться читати інформацію, яку вона раніше не бачила. Але такі моменти, як зазначила Яна, вона не любить.

«Я не диктор. Я не приходжу посидіти красива за столом. Моя робота не зводиться до виразного читання. У 99% випадків я знаю і розумію, про що говорю. Як будь-яка жива людина, я припускаюся помилок, обмовляюся і серджуся на себе. Подумки не погоджуюсь із автором матеріалу або спікером. Але я точно не роблю свою роботу механічно, — пояснила Яна. — Бути ведучою новин — це розповідати про те, що тобі не байдуже. І ось нею я і намагаюся бути».

4 вересня програма «Вікна-новини» відзначила ювілей — 25 років з дня першого виходу в ефір. Дивіться «Вікна» з понеділка по п’ятницю о 14:30, 17:30 та 22:00 на СТБ.

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