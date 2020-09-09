Сьогодні, 9 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 9 і 10 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться в 9 і 10 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Через кризу Мотря і Карпо повернулися в село, але стали жити у Мотриних батьків. Карпо почувається нещасним, та й Мотрі важко жити у батьків, бо вони її весь час жаліють. Карпо пропонує дружині розлучитися. А Кайдашиха задоволена ― Кайдаш не п’є, почав заробляти, скандалів удома немає. Лаврін незадоволений тим, що він багато працює, а Мелашка виявилася не дуже доброю господинею і тільки ходить у клуб співати, у них починаються перші сварки.

Країна готується до виборів, у селі з’являється новий управитель, який агітує за одного з кандидатів у президенти, підшукує собі команду. Карпо здається йому годящою кандидатурою, і він бере його на роботу. Це рятує шлюб із Мотрею. Кайдаш кинув пити, став дуже набожним, ходить до церкви.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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