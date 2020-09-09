Якому знаку зодіаку краще утриматися від походу в гості? Кому варто приділити більше часу сім’ї? Докладний астрологічний прогноз читайте в гороскопі на 10 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні прислухайтеся до свого розуму і тіла. Розслабтеся, помедитуйте. Це допоможе вам досягти внутрішньої гармонії! Ви ж давно цього хотіли. Ба більше, це потрібно для відновлення ваших життєвих сил.

Телець

Зірки попереджають, що день буде максимально позитивним. Тому в пориві радості і щастя не давайте зайвих обіцянок, які незабаром доведеться виконувати. Подумайте сто разів, що і кому кажете.

Близнюки

Дружня або романтична зустріч піде вам на користь. Близнюки зовсім загрузли в постійних депресіях, краще швидше виходити з цього стану.

Рак

Раки, будьте на зв’язку цілий день. Слідкуйте за своїм гаджетом. Зірки кажуть, що надійде важливий дзвінок з хорошими новинами. Такі пропозиції відкриють двері в нове життя.

Лев

Левам потрібно озирнутися навколо себе. Подумайте, хто вас оточує. Може, серед усіх є недоброзичливці, які останнім часом дають погані поради або заздрять? Відмежуйтеся від такого спілкування.

Діва

Діви, це ваш день! Не бійтеся просити друзів про допомогу, вони вам точно не відмовлять. Зараз ви випромінюєте таке світло і доброту, що з вами хочеться мати справу.

Терези

Терези не розуміють, як їм краще вчинити в ситуації. Зверніться до сім’ї. Це ті люди, які ніколи не порадять поганого. Зваживши всі «за» і «проти», ухвалюйте рішення.

Скорпіон

Скорпіони стали занадто неприємними. Хамлять, зриваються без причини. Вам не здається це дивним? Візьміть свої слова й інтонацію під контроль. Інакше ризикуєте залишитися без друзів.

Стрілець

Спробуйте дати своїй другій половинці відповідальне завдання, вона вас не підведе, ось побачите! Більш того, ви зможете довіряти одне одному на всі 200%.

Козеріг

Козерогам час припиняти скаржитися. Ви зайняли зручну позицію скиглія. Але не всім подобається щодня вас утішати. Усьому є межа. Навчіться справлятися зі своїми проблемами самостійно.

Водолій

Сьогодні краще провести день у спокійній домашній обстановці. Не варто ввечері йти в гості чи приймати когось у себе.

Риби

Рибам здається, що в особистому житті щось іде не так. І вам не здається. Ви перестали приділяти належну увагу своїй другій половині. Ще трохи ― і вона подумає, що ви геть втратили совість.

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