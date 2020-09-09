Чим корисна стручкова квасоля, розповіла Світлана Фус
09.09.2020
Квасоля — джерело клітковини та багатьох вітамінів, які допоможуть надовго зберегти красу і молодість. Детальніше про те, чим корисна стручкова квасоля, розповість дієтолог «Зважені та щасливі»-9Світлана Фус.
Стручкова квасоля допомагає боротися з процесами старіння, зміцнює імунну систему. Також цей продукт — джерело рослинного білка, завдяки якому ви можете схуднути. Дієтолог «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус вирішила поділитися секретом молодості та розповісти все про користь продукту.
Стручкова квасоля: види і користь
Квасоля багата на фолієву кислоту, клітковину, вітаміни та мінерали. Завдяки великому вмісту корисних речовин, квасолю рекомендують додавати у свій раціон вагітним жінкам, а також людям, хворим на діабет.
У стручкової квасолі можна знайти такі мінерали: кальцій, цинк, залізо, фтор, мідь, марганець, бор, бета каротин, вітаміни С і К. А також невелика кількість вітамінів групи B (B1, B2, B3, B5, B6, пантотенову кислоту ).
Квасоля може викликати здуття живота. Хворі з подагрою і сечокам’яною хворобою повинні пам’ятати, що стручкова квасоля містить пурини. Продукт також викликає загострення хвороби, якщо його вживати регулярно у великій кількості.
Сира стручкова квасоля, як і інші бобові, містить у своєму зеленому насінні токсичну речовину — фазин. Але вона руйнується та втрачає шкідливу дію при термічній обробці продукту. Тому квасолю варто вживати тільки відварну, тушковану або приготовану на пару.