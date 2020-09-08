Сьогодні, 8 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 8 і 9 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли в прем’єрний показ. Що ж станеться у 8 і 9 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Карпо повертає Мотрю і переїжджає з нею в місто. Назріває криза 2008 року, орендувати квартиру дедалі важче. Мелашка і Лаврін із сином живуть у відремонтованому сараї, вони щасливі. Дуже близько дружать із сусідами ― Танькою і Артемом, який почав біля старої Танчиної хати зводити новий будинок. На цьому будівництві працює Лаврін. Кайдаш перепив на день народження Кайдашихи, у нього відняло дар мови.

Кайдашиха везе чоловіка в місто до лікарів, вони зупиняються на необмежений термін в однокімнатній квартирі Мотрі й Карпа. Мотря не витримує і їде на одну ніч у село, щоб відпочити від свекра. Там вона бачить, що на сусідньому дворі росте новий красивий будинок. Її розпирає від заздрості й злості. Лаврін дізнається, що брат не може мати дітей, і тепер він упевнений, що Анжеліна ― його дочка. Він зізнається Мелашці.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська

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