Як правильно покарати дитину: поради Дмитра Карпачова
08.09.2020
Наскільки важливі покарання у вихованні? Чи правильно це? Доволі неоднозначне питання, погодьтесь! Адже в цій справі головне, не перегнути! Учасниця одного з випусків психологічного реаліті «Супермама» генералісимус Олена розробила цілу систему покарань. За проступки її сини або присідають, або вирушають у підвал, щоб подумати про свою поведінку. Але чи так це добре? Як правильно карати дитину? Про це розповів експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.
Сувора мама Олена розробила цілу систему покарань. Її діти за проступки присідають або йдуть у підвал. Однак як прокоментує такі методи експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов?
«Покарання у вихованні дуже важливі, але потрібно їх робити правильно. Вони не мають шкодити фізичному та психічному здоров’ю, принижувати дитину. За один проступок має бути одне своєчасне покарання. І дуже важливо, щоб розмір покарання був рівносильний масштабу проколу дитини».
Оленині сини розповіли, що за проступки їх відправляють у підвал. Хлопчики зізналися, що їм не подобається таке покарання, і вони б хотіли навчитися домовлятися з татом.
«Це нормальне покарання —відправити дитину посидіти на самоті, заспокоїтися і подумати про свою поведінку. Та якщо ви вибираєте для цього підвал, переконайтеся, щоб дітям там було безпечно. Це має бути місцем усамітнення, а не карцером».
Більше порад щодо виховання дітей — з понеділка по четвер о 18:05 у новому проєкті «Супермама».