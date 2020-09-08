Докладний гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку склали екстрасенси СТБ. Що чекає сьогодні на кожного з нас — читайте в нашому астрологічному прогнозі на 9 вересня 2020 року.

Овен

Зірки рекомендують Овнам узятися за своє здоров’я і харчування. Ви запустили себе. Необхідно відволіктися від проблем насущних і прислухатися до свого самопочуття.

Телець

Ваші конфлікти з партнером виникли не просто так. Задумайтеся, чи не переходите ви на новий рівень стосунків, але без нього? Можливо, хтось виріс давно з цієї історії.

Близнюки

Може трапитися так, що сьогодні ви відчуєте холод до своєї коханої людини. Це просто перепади настрою, не піддавайтеся скороминущій слабкості. Ба більше, осінній період завжди відрізняється нудьгою і депресивним настроєм.

Рак

Більше роботи, менше думок про минуле. Женіть геть виправдання кривдника. Людина чинить так, як їй властиво. І розучіться виправдовувати кожного зустрічного.

Лев

Почніть уже свої заняття спортом. Ваш організм утомився від пустих обіцянок. Пам’ятаєте, що в здоровому тілі — здоровий дух. Ба більше, це підвищить ваш імунітет, що сьогодні вкрай важливо.

Діва

Поставте собі по-справжньому високу мету і йдіть до ней. Ви зможете, якщо захочете, абсолютно все! Досить тішитися ілюзіями, що все добре і ви задоволені своїм життям.

Терези

Проявляйте більше активності і не літайте в хмарах сьогодні. У Терезів дуже серйозний план на майбутнє, необхідно його дотримуватися. Більш того, треба діяти за списком, який ви склали на цей рік.

Скорпіон

Труднощі дані для того, щоб їх долати. У вас усе вийде, тільки не беріть на себе більше, ніж зможете подужати.

Стрілець

Стрільцям час відпочити. Не беріть на себе усі завдання, які виникають у колективі. Ви маєте свої обов’язки. Виконуйте виключно їх.

Козеріг

У вас накопичилося кілька чудових ідей, може, спробуєте їх реалізувати? Тоді відчуєте прилив енергії і гармонії з собою.

Водолій

Зовсім скоро на вас чекають значні зміни. Приготуйтеся до них. Відпочиньте, щоб потім вистачило сил на все. Більше проводьте часу з рідними, наповнюйтеся позитивними емоціями і теплом.

Риби

Риби замислені і замкнуті. Ви все хочете змін, але не наважуєтеся на них. Це трохи сумно, адже ви дуже здібна і працьовита людина. Зірки кажуть лише одне: дійте!

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