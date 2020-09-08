Гороскоп на 9 вересня 2020 року від екстрасенсів СТБ
08.09.2020
Докладний гороскоп на 9 вересня для всіх знаків зодіаку склали екстрасенси СТБ. Що чекає сьогодні на кожного з нас — читайте в нашому астрологічному прогнозі на 9 вересня 2020 року.
Овен
Зірки рекомендують Овнам узятися за своє здоров’я і харчування. Ви запустили себе. Необхідно відволіктися від проблем насущних і прислухатися до свого самопочуття.
Телець
Ваші конфлікти з партнером виникли не просто так. Задумайтеся, чи не переходите ви на новий рівень стосунків, але без нього? Можливо, хтось виріс давно з цієї історії.
Близнюки
Може трапитися так, що сьогодні ви відчуєте холод до своєї коханої людини. Це просто перепади настрою, не піддавайтеся скороминущій слабкості. Ба більше, осінній період завжди відрізняється нудьгою і депресивним настроєм.
Рак
Більше роботи, менше думок про минуле. Женіть геть виправдання кривдника. Людина чинить так, як їй властиво. І розучіться виправдовувати кожного зустрічного.
Лев
Почніть уже свої заняття спортом. Ваш організм утомився від пустих обіцянок. Пам’ятаєте, що в здоровому тілі — здоровий дух. Ба більше, це підвищить ваш імунітет, що сьогодні вкрай важливо.
Діва
Поставте собі по-справжньому високу мету і йдіть до ней. Ви зможете, якщо захочете, абсолютно все! Досить тішитися ілюзіями, що все добре і ви задоволені своїм життям.
Терези
Проявляйте більше активності і не літайте в хмарах сьогодні. У Терезів дуже серйозний план на майбутнє, необхідно його дотримуватися. Більш того, треба діяти за списком, який ви склали на цей рік.
Скорпіон
Труднощі дані для того, щоб їх долати. У вас усе вийде, тільки не беріть на себе більше, ніж зможете подужати.
Стрілець
Стрільцям час відпочити. Не беріть на себе усі завдання, які виникають у колективі. Ви маєте свої обов’язки. Виконуйте виключно їх.
Козеріг
У вас накопичилося кілька чудових ідей, може, спробуєте їх реалізувати? Тоді відчуєте прилив енергії і гармонії з собою.
Водолій
Зовсім скоро на вас чекають значні зміни. Приготуйтеся до них. Відпочиньте, щоб потім вистачило сил на все. Більше проводьте часу з рідними, наповнюйтеся позитивними емоціями і теплом.
Риби
Риби замислені і замкнуті. Ви все хочете змін, але не наважуєтеся на них. Це трохи сумно, адже ви дуже здібна і працьовита людина. Зірки кажуть лише одне: дійте!