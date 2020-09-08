З понеділка по четвер о 23:40 на телеканалі СТБ вийдуть 19―26 серії другого сезону фільму «Доктор Хаус». Головний герой ― геніальний діагност, що володіє сильною натурою, часто порушує загальноприйняті норми і обстоює свої принципи лікування. Хаус очолює діагностичне відділення в навчальній лікарні. Через деякі особливості характеру його не можна назвати улюбленцем пацієнтів і колег ― він замкнутий, різкий і цинічний, схильний до бунтарства й мізантропії, але при цьому він профі. Що ж станеться в 19―26 серіях 2-го сезону фільму «Доктор Хаус»?

П’ятнадцятирічний проповідник і його батько проводять збори в церкві. Бойд читає молитву, кладе руку на лоб однієї з жінок і забирає у неї ходунок. Та робить кілька кроків, а Бойд падає на підлогу з гострим болем у шлунку. Його привозять до лікарні, і поки Форман і Кемерон беруть аналізи, Волтер каже Хаусу, що з Бойдом говорить Бог, і той має дар зцілювати людей.

Кемерон повідомляє, що в крові Бойда низький вміст натрію, а цироз печінки і хвороба Аддісона не підтверджуються. Хаус іде поговорити з Бойдом, запитує, чому той пропонує своїм парафіянам відмовлятися від медичної допомоги, а сам звернувся в лікарню.

У ролях: Г’ю Лорі, Ліза Еделстайн, Омар Еппс, Роберт Шон Леонард, Дженніфер Моррісон, Джессі Спенсер, Боббін Бергстром, Пітер Джейкобсон, Олівія Вайлд та ін.

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