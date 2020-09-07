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«Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 7 випуску 2 сезону?

07.09.2020

Нова історія, яка знайде логічне завершення, здивує всіх глядачів. 30-річна Ірина все своє життя знає, що її підмінили в пологовому будинку, а виховувала її не рідна мати. Проте і ставлення було відповідним: постійне відсторонення, неповага, відсутність теплоти і любові. Тож настав час знайти рідних. Більше — дивіться у 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК» 8 вересня о 19:00 на телеканалі СТБ!

У 7 випуску проєкту «Таємниці ДНК»-2 ви дізнаєтеся:  

  • Що стало приводом для сумнівів у родинному зв’язку матері й доньки?
  • Чому протягом 30 років Ірині не вдається відшукати біологічну матір?
  • Які приголомшливі подробиці з дитинства розкриються у студії проєкту «Таємниці ДНК»?
  • Яку версію розкаже сама мати, і що сталося насправді того дня, коли на світ народилася її дитина?
  • Хто виявиться біологічною матір’ю Ірини, і які результати покаже тест ДНК?

Більше на тему: «Таємниці ДНК»-2 випуск 6: чи є Олександр батьком 5 дітей, з’ясував генетичний тест

Не пропустіть уже завтра, 8 вересня, 7 випуск проєкту «Таємниці ДНК» о 19:00 на телеканалі СТБ!    

Video: «Таємниці ДНК»: які результати покаже тест ДНК у 7 випуску 2 сезону?

8 вересня 2020 дивіться онлайн прем'єру Таємниці ДНК 7 випуск 2 сезону. Чим здивує 7 випуск Таємниці ДНК від 08.09.2020 - дивіться в анонсі

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