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Стартували зйомки нового фільму від Оксани Байрак

07.09.2020

Оксана Байрак «жінка з планети Любов». Усіма улюблена кінорежисерка вже почала роботу над новим проєктом «Ламані лінії». Чим же здивує глядачів новий серіал Оксани Байрак? Читайте просто зараз!

«Найбільш серйозний-несерйозний продюсер у світі! З найкращими ногами! Ми розбили тарілочку чергового шедеврусика «Студії Байрак» детектив «Ламані лінії». Режисер Олег Масленников. З Богом!» ― написала на своїй сторінці в Instagram Оксана Байрак.

Генеральний продюсер ― Оксана Байрак

Виконавчий продюсер ― Євген Третяк

Режисер-постановник ― Олег Масленников

Оператор-постановник ― Олексій Цвілодуб

Композитор ― Валерій Тішлер

Актори: Максим Дрозд, Ірина Авдєєнко, Олег Масленников, Тетяна Скляр, Ігор Гнєздилов, Сергій Дедюк.

Більше на тему: Осінній сезон на СТБ: Які прем’єри студійних ток-шоу побачать глядачі

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