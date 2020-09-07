Сьогодні, 7 вересня, о 20:15 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії розширеної версії легендарного серіалу «Спіймати Кайдаша». Цієї весни нове прочитання повісті Івана Нечуя-Левицького викликало небувалий резонанс, завоювало високі рейтинги і абсолютну любов глядачів. Усе літо творців просили зробити продовження або повторний показ серіалу, і телеканал СТБ вирішив порадувати шанувальників ― випустити режисерську версію з діалогами та сценами, які не ввійшли у прем’єрний показ. Що ж станеться в 7 і 8 серіях розширеної версії «Спіймати Кайдаша»?

Лаврін їде на заробітки, і Мелашка залишається без його захисту. Кайдашиха робить усе, щоб вона якомога менше спілкувалася з дитиною. Кайдаш страждає через те, що Карпо фактично відібрав у нього роботу на СТО після розділу майна. Мелашка випадково дізнається, що Танька спить з Артемом. Карпо йде до Таньки з пропозицією удочерити Анжеліну, але виходить Артем і заявляє, що він удочерить її дітей. Рятуючи Анжеліну, Карпо випадково стріляє в собаку Мотрі. Вона не може йому пробачити смерть улюбленця і йде від нього.

Актори: Віктор Жданов, Ірина Мак, Тарас Цимбалюк, Григорій Бакланов, Антоніна Хижняк, Дарина Федина, Ярослав Безкоровайний, Роман Ясинівський, Юлія Врублевська.

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